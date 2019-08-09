بمناسبة انتهاء فترة عملها في سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن، قدم السفير شكره وتقديره للدكتورة مها بنت حمد اليوسف، رئيسة قسم شؤون السعوديين، نظير الجهود المميزة التي بذلتها خلال فترة عملها بالسفارة، وتمنى لها استمرار النجاح في مهمتها القادمة.
السفير السعودي في لندن يشكر الدكتورة مها اليوسف
بمناسبة انتهاء فترة عملها في سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن، قدم السفير شكره وتقديره للدكتورة مها بنت حمد اليوسف، رئيسة قسم شؤون السعوديين، نظير الجهود المميزة التي بذلتها خلال فترة عملها بالسفارة، وتمنى لها استمرار النجاح في مهمتها القادمة.
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السفير السعودي في لندن يشكر الدكتورة مها اليوسفصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-09
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
01:02 AM
السفير السعودي في لندن يشكر الدكتورة مها اليوسف
بمناسبة انتهاء فترة عملها في سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن، قدم السفير شكره وتقديره للدكتورة مها بنت حمد اليوسف، رئيسة قسم شؤون السعوديين، نظير الجهود المميزة التي بذلتها خلال فترة عملها بالسفارة، وتمنى لها استمرار النجاح في مهمتها القادمة.
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