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قرار جزائري: إجراء مباريات دوري كرة القدم دون جمهور بسبب "كورونا"

بعد تسجيل 20 إصابة مؤكدة منهم 17 من عائلة واحدة

أعلنت السلطات الجزائرية إجراءات جديدة لمواجهة تفشي وانتشار فيروس "كورونا" المستجد في البلاد، بعد تسجيلها إلى الآن 20 حالة إصابة مؤكدة، منهم 17 من عائلة واحدة.

وأقر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لدى ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء أمس جملة من التدابير الاحترازية، أهمها إجراء المباريات المتبقية من عمر الدوري الجزائري لكرة القدم دون حضور الجمهور، وأوعز إلى الحكومة بضرورة اللجوء إلى هذا الإجراء "عند الاقتضاء"؛ تجنباً لانتشار الوباء، كما أوصى بتأجيل جميع المؤتمرات والندوات الدولية التي كانت مقررة في البلاد إلى إشعار آخر.

الجزائر فيروس كورونا الجديد

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قرار جزائري: إجراء مباريات دوري كرة القدم دون جمهور بسبب "كورونا"
سبق

أعلنت السلطات الجزائرية إجراءات جديدة لمواجهة تفشي وانتشار فيروس "كورونا" المستجد في البلاد، بعد تسجيلها إلى الآن 20 حالة إصابة مؤكدة، منهم 17 من عائلة واحدة.

وأقر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لدى ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء أمس جملة من التدابير الاحترازية، أهمها إجراء المباريات المتبقية من عمر الدوري الجزائري لكرة القدم دون حضور الجمهور، وأوعز إلى الحكومة بضرورة اللجوء إلى هذا الإجراء "عند الاقتضاء"؛ تجنباً لانتشار الوباء، كما أوصى بتأجيل جميع المؤتمرات والندوات الدولية التي كانت مقررة في البلاد إلى إشعار آخر.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
04:36 PM

قرار جزائري: إجراء مباريات دوري كرة القدم دون جمهور بسبب "كورونا"

بعد تسجيل 20 إصابة مؤكدة منهم 17 من عائلة واحدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الجزائرية إجراءات جديدة لمواجهة تفشي وانتشار فيروس "كورونا" المستجد في البلاد، بعد تسجيلها إلى الآن 20 حالة إصابة مؤكدة، منهم 17 من عائلة واحدة.

وأقر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لدى ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء أمس جملة من التدابير الاحترازية، أهمها إجراء المباريات المتبقية من عمر الدوري الجزائري لكرة القدم دون حضور الجمهور، وأوعز إلى الحكومة بضرورة اللجوء إلى هذا الإجراء "عند الاقتضاء"؛ تجنباً لانتشار الوباء، كما أوصى بتأجيل جميع المؤتمرات والندوات الدولية التي كانت مقررة في البلاد إلى إشعار آخر.

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