النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الموارد البشرية" تصدر الدليل الإرشادي المؤقت للعمل عن بُعد في القطاع الخاص

ضمن جهود المملكة الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الإرشادي المؤقت للعمل عن بُعد، وذلك ضمن جهود المملكة العربية السعودية الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره، حيث أوضح الدليل المصطلحات والمفاهيم والحقوق والواجبات على المنشآت والعاملين في القطاع الخاص.

وفي التفاصيل، جاء في الدليل أنه يجب أن يكون لدى جهة العمل التي تطبق هذا الدليل نظاماً تقنياً تتوفر فيه كحدٍ أدنى المواصفات الآتية:


1. يمكّن جهة العمل من إدارة إنتاجية العامل عن بُعد والإشراف على المهام المسندة إليه.

2. يمنح العامل عن بُعد الصلاحيات التي تمكنه من تأدية مهام عمله. كما يجب أن تحدد جهة العمل إدارة أسلوب العمل عن بُعد لمنسوبيها من حيث تحديد ساعات العمل، سواءً كانت محددةً بوقتٍ معين، أو مرنة خلال اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، على أن تحدد آليات متابعة أعمالها وإدارة إنتاجية العامل.

وبيّن الدليل أن على الموظف الالتزام بالحضور إلى جهة العمل إذا دعت الحاجة لذلك، واستخدام الأجهزة المخصصة له من قبل جهة العمل في أداء عمله، أو الأجهزة الشخصية المطبّق عليها ضوابط الأمن السيبراني الخاصة بالجهة، وأن يحتفظ بمعلومات العمل ومستنداته في الأوعية التقنية الخاصة بجهة العمل، مع التقيد بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني والاتصال عن بُعد المنصوص عليها من قبل جهة العمل، وحفظ الأدوات والأجهزة – التي في عهدته – والاعتناء بها وطلب الصيانة اللازمة لها من جهة العمل كلما تطلب الأمر ذلك، وإعادة الأدوات والأجهزة التي توفرها له جهة العمل – للقيام بعمله – متى طُلِب منه ذلك.

وللاطلاع على الدليل يمكن زيارة الرابط التالي على موقع الوزارة: mlsd.gov.sa

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الإرشادي المؤقت للعمل عن بعد العمل عن بعد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الموارد البشرية" تصدر الدليل الإرشادي المؤقت للعمل عن بُعد في القطاع الخاص
سبق

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الإرشادي المؤقت للعمل عن بُعد، وذلك ضمن جهود المملكة العربية السعودية الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره، حيث أوضح الدليل المصطلحات والمفاهيم والحقوق والواجبات على المنشآت والعاملين في القطاع الخاص.

وفي التفاصيل، جاء في الدليل أنه يجب أن يكون لدى جهة العمل التي تطبق هذا الدليل نظاماً تقنياً تتوفر فيه كحدٍ أدنى المواصفات الآتية:


1. يمكّن جهة العمل من إدارة إنتاجية العامل عن بُعد والإشراف على المهام المسندة إليه.

2. يمنح العامل عن بُعد الصلاحيات التي تمكنه من تأدية مهام عمله. كما يجب أن تحدد جهة العمل إدارة أسلوب العمل عن بُعد لمنسوبيها من حيث تحديد ساعات العمل، سواءً كانت محددةً بوقتٍ معين، أو مرنة خلال اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، على أن تحدد آليات متابعة أعمالها وإدارة إنتاجية العامل.

وبيّن الدليل أن على الموظف الالتزام بالحضور إلى جهة العمل إذا دعت الحاجة لذلك، واستخدام الأجهزة المخصصة له من قبل جهة العمل في أداء عمله، أو الأجهزة الشخصية المطبّق عليها ضوابط الأمن السيبراني الخاصة بالجهة، وأن يحتفظ بمعلومات العمل ومستنداته في الأوعية التقنية الخاصة بجهة العمل، مع التقيد بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني والاتصال عن بُعد المنصوص عليها من قبل جهة العمل، وحفظ الأدوات والأجهزة – التي في عهدته – والاعتناء بها وطلب الصيانة اللازمة لها من جهة العمل كلما تطلب الأمر ذلك، وإعادة الأدوات والأجهزة التي توفرها له جهة العمل – للقيام بعمله – متى طُلِب منه ذلك.

وللاطلاع على الدليل يمكن زيارة الرابط التالي على موقع الوزارة: mlsd.gov.sa

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
11:21 PM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
12:23 AM

"الموارد البشرية" تصدر الدليل الإرشادي المؤقت للعمل عن بُعد في القطاع الخاص

ضمن جهود المملكة الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
5,767

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الإرشادي المؤقت للعمل عن بُعد، وذلك ضمن جهود المملكة العربية السعودية الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره، حيث أوضح الدليل المصطلحات والمفاهيم والحقوق والواجبات على المنشآت والعاملين في القطاع الخاص.

وفي التفاصيل، جاء في الدليل أنه يجب أن يكون لدى جهة العمل التي تطبق هذا الدليل نظاماً تقنياً تتوفر فيه كحدٍ أدنى المواصفات الآتية:


1. يمكّن جهة العمل من إدارة إنتاجية العامل عن بُعد والإشراف على المهام المسندة إليه.

2. يمنح العامل عن بُعد الصلاحيات التي تمكنه من تأدية مهام عمله. كما يجب أن تحدد جهة العمل إدارة أسلوب العمل عن بُعد لمنسوبيها من حيث تحديد ساعات العمل، سواءً كانت محددةً بوقتٍ معين، أو مرنة خلال اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، على أن تحدد آليات متابعة أعمالها وإدارة إنتاجية العامل.

وبيّن الدليل أن على الموظف الالتزام بالحضور إلى جهة العمل إذا دعت الحاجة لذلك، واستخدام الأجهزة المخصصة له من قبل جهة العمل في أداء عمله، أو الأجهزة الشخصية المطبّق عليها ضوابط الأمن السيبراني الخاصة بالجهة، وأن يحتفظ بمعلومات العمل ومستنداته في الأوعية التقنية الخاصة بجهة العمل، مع التقيد بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني والاتصال عن بُعد المنصوص عليها من قبل جهة العمل، وحفظ الأدوات والأجهزة – التي في عهدته – والاعتناء بها وطلب الصيانة اللازمة لها من جهة العمل كلما تطلب الأمر ذلك، وإعادة الأدوات والأجهزة التي توفرها له جهة العمل – للقيام بعمله – متى طُلِب منه ذلك.

وللاطلاع على الدليل يمكن زيارة الرابط التالي على موقع الوزارة: mlsd.gov.sa

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,316
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,725
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,624
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,710

المقالات

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة