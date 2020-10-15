النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الآسيوي يعيد فتح باب استضافة نسختي 2022 و2024 للمنتخبات الأولمبية

تأجيل كأس آسيا لكرة قدم الصالات إلى عام 2021

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميًّا؛ تأجيل انطلاق منافسات كأس آسيا لكرة قدم الصالات التي كان من المقرر إقامتها في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل.

وجاء القرار بعد مناقشات مستمرة مع الاتحاد الكويتي (الاتحاد المستضيف) وكافة المنتخبات المشاركة بشأن تأجيل البطولة بسبب ظروف جائحة كورونا وقيود السفر المفروضة في بعض الدول؛ حيث آثر الاتحاد الآسيوي تأجيلها إلى موعد يحدد لاحقًا من العام القادم.

يذكر أن المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات يحل في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات إيران وتايلاند وكوريا الجنوبية.

كما قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إعادة فتح الباب أمام تقديم طلبات استضافة النهائيات في نسختي 2022 و2024 لكأس آسيا تحت 23 عاماً.

ويأتي ذلك بعدما اطلع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قرار الاتحاد الصيني للعبة الانسحاب من استضافة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 بسبب تضارب موعد البطولة مع مواعيد البطولات الأخرى واستكمال الملاعب في الوقت المحدد قبل الفعاليات الدولية الأخرى، وكذلك التحديات التي يفرضها فيروس كورونا المستجد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
الآسيوي يعيد فتح باب استضافة نسختي 2022 و2024 للمنتخبات الأولمبية
سبق

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميًّا؛ تأجيل انطلاق منافسات كأس آسيا لكرة قدم الصالات التي كان من المقرر إقامتها في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل.

وجاء القرار بعد مناقشات مستمرة مع الاتحاد الكويتي (الاتحاد المستضيف) وكافة المنتخبات المشاركة بشأن تأجيل البطولة بسبب ظروف جائحة كورونا وقيود السفر المفروضة في بعض الدول؛ حيث آثر الاتحاد الآسيوي تأجيلها إلى موعد يحدد لاحقًا من العام القادم.

يذكر أن المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات يحل في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات إيران وتايلاند وكوريا الجنوبية.

كما قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إعادة فتح الباب أمام تقديم طلبات استضافة النهائيات في نسختي 2022 و2024 لكأس آسيا تحت 23 عاماً.

ويأتي ذلك بعدما اطلع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قرار الاتحاد الصيني للعبة الانسحاب من استضافة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 بسبب تضارب موعد البطولة مع مواعيد البطولات الأخرى واستكمال الملاعب في الوقت المحدد قبل الفعاليات الدولية الأخرى، وكذلك التحديات التي يفرضها فيروس كورونا المستجد.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
06:31 PM

الآسيوي يعيد فتح باب استضافة نسختي 2022 و2024 للمنتخبات الأولمبية

تأجيل كأس آسيا لكرة قدم الصالات إلى عام 2021

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
633

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميًّا؛ تأجيل انطلاق منافسات كأس آسيا لكرة قدم الصالات التي كان من المقرر إقامتها في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل.

وجاء القرار بعد مناقشات مستمرة مع الاتحاد الكويتي (الاتحاد المستضيف) وكافة المنتخبات المشاركة بشأن تأجيل البطولة بسبب ظروف جائحة كورونا وقيود السفر المفروضة في بعض الدول؛ حيث آثر الاتحاد الآسيوي تأجيلها إلى موعد يحدد لاحقًا من العام القادم.

يذكر أن المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات يحل في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات إيران وتايلاند وكوريا الجنوبية.

كما قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إعادة فتح الباب أمام تقديم طلبات استضافة النهائيات في نسختي 2022 و2024 لكأس آسيا تحت 23 عاماً.

ويأتي ذلك بعدما اطلع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قرار الاتحاد الصيني للعبة الانسحاب من استضافة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 بسبب تضارب موعد البطولة مع مواعيد البطولات الأخرى واستكمال الملاعب في الوقت المحدد قبل الفعاليات الدولية الأخرى، وكذلك التحديات التي يفرضها فيروس كورونا المستجد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,938
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,494
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,966
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,428

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة