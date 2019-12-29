بعد أسبوع من قتله لحاشيه .. شاهد كيف انتقم مواطن من ذئب بـ "غيثاء الطائف"

وسط مطالبات من أهالي القرية بالعمل على تخليصهم من شرور هذه الحيوانات

تخلّصَ المواطن "زراق بن مرزوق الذيابي"؛ من أهالي قرية الغيثاء- شمالي محافظة الطائف، من ذئب دهساً بمركبته، وذلك انتقاماً منه بعد أن كان قد افترسَ "حاشياً" -ابن جمل- يمتلكه قبل نحو أسبوع؛ حيث ترصدَ له ليلاً وتمكّن من قتله.

يُشار إلى أنَ قرية الغيثاء- شمالي الطائف، تشهد تكاثر مثل هذه الحيوانات المفترسة "الذئاب" التي سبق أن هاجمت كثيراً من الأغنام والإبل، وتمكّن المواطنون من قتلها، إلا أنها لا تزال تعيش بينهم، مطالبين الجهة المختصة بالعمل على تخليص الأهالي من شرور هذه الحيوانات المفترسة التي باتت ترعبهم بوجودها وانتشارها لديهم في القرية.