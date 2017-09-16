النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخدمة المدنية" تبدأ تنفيذ مبادرة تطوير كفاءة موظفي القطاع العام

المرحلة الأولى انطلقت اليوم في "الجوف وتبوك وجازان والباحة وحائل"

نفذت وزارة الخدمة المدنية، اليوم، المرحلة الأولى من الورش التدريبية التطويرية في مناطق الجوف وتبوك وجازان والباحة وحائل، وتستمر حتى يوم الخميس القادم، بالتعاقد مع أحد المراكز الاحترافية المتخصصة في تدريب وتطوير الجدارات الوظيفية، لتدريب وتطوير موظفي القطاع العام في المناطق على بعض الجدارات الوظيفية الأساسية.

وأكد مساعد وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن طويلع السلمي أنّ الوزارة تهدف من خلال هذه الورش التدريبية إلى تدريب وتطوير موظفي القطاع العام في المناطق على بعض الجدارات الوظيفية الأساسية التي بدورها ستسهم في تحسين الأداء الوظيفي لموظفي القطاع العام في جميع المناطق.

وأشار إلى أنّ الورش التدريبية تأتي تحت مظلة مبادرة تطوير كفاءات موظفي القطاع العام، وذلك استكمالاً لخطط الوزارة في الارتقاء بالأداء العام لموظفي القطاع العام من خلال الحاقهم ببرامج تطوير وتدريب متقدمة في تحسين بعض الجدارات الأساسية مما يمكّنهم من عكس ذلك على أدائهم الوظيفي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأضاف أنّه سيتم خلال الورش التدريبية إلحاق موظفي القطاع العام في المناطق التي تشملها المرحلة الأولى بدورات تدريبية مكثفه ستركز على تنمية مهارات حل المشكلات، واتخاذ القرارات، وإدارة الوقت، والتواصل الفعال، والتفكير الإبداعي، بالإضافة إلى العمل الجماعي، ومن المتوقع أن يتم تدريب مالا يقل عن 1875 متدرباً من المناطق كافة التي ستشملها هذه المرحلة من مشروع تدريب وتطوير موظفي القطاع العام في المناطق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الخدمة المدنية" تبدأ تنفيذ مبادرة تطوير كفاءة موظفي القطاع العام
سبق

نفذت وزارة الخدمة المدنية، اليوم، المرحلة الأولى من الورش التدريبية التطويرية في مناطق الجوف وتبوك وجازان والباحة وحائل، وتستمر حتى يوم الخميس القادم، بالتعاقد مع أحد المراكز الاحترافية المتخصصة في تدريب وتطوير الجدارات الوظيفية، لتدريب وتطوير موظفي القطاع العام في المناطق على بعض الجدارات الوظيفية الأساسية.

وأكد مساعد وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن طويلع السلمي أنّ الوزارة تهدف من خلال هذه الورش التدريبية إلى تدريب وتطوير موظفي القطاع العام في المناطق على بعض الجدارات الوظيفية الأساسية التي بدورها ستسهم في تحسين الأداء الوظيفي لموظفي القطاع العام في جميع المناطق.

وأشار إلى أنّ الورش التدريبية تأتي تحت مظلة مبادرة تطوير كفاءات موظفي القطاع العام، وذلك استكمالاً لخطط الوزارة في الارتقاء بالأداء العام لموظفي القطاع العام من خلال الحاقهم ببرامج تطوير وتدريب متقدمة في تحسين بعض الجدارات الأساسية مما يمكّنهم من عكس ذلك على أدائهم الوظيفي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأضاف أنّه سيتم خلال الورش التدريبية إلحاق موظفي القطاع العام في المناطق التي تشملها المرحلة الأولى بدورات تدريبية مكثفه ستركز على تنمية مهارات حل المشكلات، واتخاذ القرارات، وإدارة الوقت، والتواصل الفعال، والتفكير الإبداعي، بالإضافة إلى العمل الجماعي، ومن المتوقع أن يتم تدريب مالا يقل عن 1875 متدرباً من المناطق كافة التي ستشملها هذه المرحلة من مشروع تدريب وتطوير موظفي القطاع العام في المناطق.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
04:13 PM

"الخدمة المدنية" تبدأ تنفيذ مبادرة تطوير كفاءة موظفي القطاع العام

المرحلة الأولى انطلقت اليوم في "الجوف وتبوك وجازان والباحة وحائل"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
10
9,072

نفذت وزارة الخدمة المدنية، اليوم، المرحلة الأولى من الورش التدريبية التطويرية في مناطق الجوف وتبوك وجازان والباحة وحائل، وتستمر حتى يوم الخميس القادم، بالتعاقد مع أحد المراكز الاحترافية المتخصصة في تدريب وتطوير الجدارات الوظيفية، لتدريب وتطوير موظفي القطاع العام في المناطق على بعض الجدارات الوظيفية الأساسية.

وأكد مساعد وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن طويلع السلمي أنّ الوزارة تهدف من خلال هذه الورش التدريبية إلى تدريب وتطوير موظفي القطاع العام في المناطق على بعض الجدارات الوظيفية الأساسية التي بدورها ستسهم في تحسين الأداء الوظيفي لموظفي القطاع العام في جميع المناطق.

وأشار إلى أنّ الورش التدريبية تأتي تحت مظلة مبادرة تطوير كفاءات موظفي القطاع العام، وذلك استكمالاً لخطط الوزارة في الارتقاء بالأداء العام لموظفي القطاع العام من خلال الحاقهم ببرامج تطوير وتدريب متقدمة في تحسين بعض الجدارات الأساسية مما يمكّنهم من عكس ذلك على أدائهم الوظيفي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأضاف أنّه سيتم خلال الورش التدريبية إلحاق موظفي القطاع العام في المناطق التي تشملها المرحلة الأولى بدورات تدريبية مكثفه ستركز على تنمية مهارات حل المشكلات، واتخاذ القرارات، وإدارة الوقت، والتواصل الفعال، والتفكير الإبداعي، بالإضافة إلى العمل الجماعي، ومن المتوقع أن يتم تدريب مالا يقل عن 1875 متدرباً من المناطق كافة التي ستشملها هذه المرحلة من مشروع تدريب وتطوير موظفي القطاع العام في المناطق.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,521
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,838
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,763
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,276

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة