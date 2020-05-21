النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أكثر من 36 ألف متعافٍ من كورونا في المملكة

إجمالي عدد الحالات النشطة 28686

بلغ إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية 36040 .

كما بلغ حالات الإصابة النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 28686 حالة.

وسجلت المملكة اليوم 2562 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أكثر من 36 ألف متعافٍ من كورونا في المملكة
سبق

بلغ إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية 36040 .

كما بلغ حالات الإصابة النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 28686 حالة.

وسجلت المملكة اليوم 2562 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
04:05 PM
اخر تعديل
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
06:41 AM

أكثر من 36 ألف متعافٍ من كورونا في المملكة

إجمالي عدد الحالات النشطة 28686

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
4,472

بلغ إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية 36040 .

كما بلغ حالات الإصابة النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 28686 حالة.

وسجلت المملكة اليوم 2562 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,429
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,690
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,498

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة