أكثر من 36 ألف متعافٍ من كورونا في المملكة

بلغ إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية 36040 .
كما بلغ حالات الإصابة النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 28686 حالة.
وسجلت المملكة اليوم 2562 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس.
بلغ إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية 36040 .
كما بلغ حالات الإصابة النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 28686 حالة.
وسجلت المملكة اليوم 2562 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس.فيروس كورونا الجديد
بلغ إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية 36040 .
كما بلغ حالات الإصابة النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 28686 حالة.
وسجلت المملكة اليوم 2562 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس.
بلغ إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية 36040 .
كما بلغ حالات الإصابة النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 28686 حالة.
وسجلت المملكة اليوم 2562 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس.