وسجلت المملكة اليوم 2562 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس.

كما بلغ حالات الإصابة النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 28686 حالة.

بلغ إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية 36040 .

أكثر من 36 ألف متعافٍ من كورونا في المملكة عبدالرزاق البجالي سبق 2020-05-21 بلغ إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية 36040 . كما بلغ حالات الإصابة النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 28686 حالة. وسجلت المملكة اليوم 2562 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 04:05 PM

اخر تعديل 22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441 06:41 AM

أكثر من 36 ألف متعافٍ من كورونا في المملكة إجمالي عدد الحالات النشطة 28686





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بلغ إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية 36040 .

كما بلغ حالات الإصابة النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 28686 حالة.

وسجلت المملكة اليوم 2562 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس.