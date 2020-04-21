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روسيا.. موعد قريب لظهور اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"

"مياسنيكوف": مع أول يوم في الصيف سننتقل للتجارب السريرية

أعلن المتحدث باسم المركز الروسي الخاص بمراقبة وضع فيروس كورونا الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن العمل جارٍ في مختبرات وزارة الصحة لإنتاج لقاح ضد الوباء.

وقال "مياسنيكوف" في تصريح تلفزيوني وفق وكالة "نوفوستي": يخطط المتخصصون لأن يستكملوا جميع وثائق الدراسات المكتبية في 31 مايو، والانتقال مع أول يوم في فصل الصيف إلى التجارب السريرية للقاح ضد كورونا.

وكان وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، قد قال في هذا الشأن في اجتماع ترأسه الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرًا: تم البدء في اختبارات اللقاح قبل السريرية، ويجري الآن إعداد البروتوكولات للتجارب السريرية. وتم تحقيق نتائج واعدة.

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روسيا.. موعد قريب لظهور اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"
سبق

أعلن المتحدث باسم المركز الروسي الخاص بمراقبة وضع فيروس كورونا الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن العمل جارٍ في مختبرات وزارة الصحة لإنتاج لقاح ضد الوباء.

وقال "مياسنيكوف" في تصريح تلفزيوني وفق وكالة "نوفوستي": يخطط المتخصصون لأن يستكملوا جميع وثائق الدراسات المكتبية في 31 مايو، والانتقال مع أول يوم في فصل الصيف إلى التجارب السريرية للقاح ضد كورونا.

وكان وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، قد قال في هذا الشأن في اجتماع ترأسه الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرًا: تم البدء في اختبارات اللقاح قبل السريرية، ويجري الآن إعداد البروتوكولات للتجارب السريرية. وتم تحقيق نتائج واعدة.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
01:24 PM

روسيا.. موعد قريب لظهور اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"

"مياسنيكوف": مع أول يوم في الصيف سننتقل للتجارب السريرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المتحدث باسم المركز الروسي الخاص بمراقبة وضع فيروس كورونا الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن العمل جارٍ في مختبرات وزارة الصحة لإنتاج لقاح ضد الوباء.

وقال "مياسنيكوف" في تصريح تلفزيوني وفق وكالة "نوفوستي": يخطط المتخصصون لأن يستكملوا جميع وثائق الدراسات المكتبية في 31 مايو، والانتقال مع أول يوم في فصل الصيف إلى التجارب السريرية للقاح ضد كورونا.

وكان وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، قد قال في هذا الشأن في اجتماع ترأسه الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرًا: تم البدء في اختبارات اللقاح قبل السريرية، ويجري الآن إعداد البروتوكولات للتجارب السريرية. وتم تحقيق نتائج واعدة.

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