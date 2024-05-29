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تمديد تكليف "الوهيبي" مديراً عاماً لـ"تعليم الرياض"

بقرار من وزير التعليم

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراً بتمديد تكليف حمد بن ناصر الوهيبي، مديراً عاماً للتعليم بمنطقة الرياض.

وبهذه المناسبة رفع "الوهيبي" شكره وتقديره لوزير التعليم على هذه الثقة، سائلاً الله أن يكون عوناً في خدمة التعليم وتحقيق تطلعات ولاة أمرنا قادة هذه البلاد.

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تمديد تكليف "الوهيبي" مديراً عاماً لـ"تعليم الرياض"
سبق

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراً بتمديد تكليف حمد بن ناصر الوهيبي، مديراً عاماً للتعليم بمنطقة الرياض.

وبهذه المناسبة رفع "الوهيبي" شكره وتقديره لوزير التعليم على هذه الثقة، سائلاً الله أن يكون عوناً في خدمة التعليم وتحقيق تطلعات ولاة أمرنا قادة هذه البلاد.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
02:57 PM

تمديد تكليف "الوهيبي" مديراً عاماً لـ"تعليم الرياض"

بقرار من وزير التعليم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراً بتمديد تكليف حمد بن ناصر الوهيبي، مديراً عاماً للتعليم بمنطقة الرياض.

وبهذه المناسبة رفع "الوهيبي" شكره وتقديره لوزير التعليم على هذه الثقة، سائلاً الله أن يكون عوناً في خدمة التعليم وتحقيق تطلعات ولاة أمرنا قادة هذه البلاد.

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200 مليون

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