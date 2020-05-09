النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لمخالفات صحية وتدني النظافة .. إغلاق مستودع ومخبز آلي في القريات

البلدية أكدت مواصلة الجهود على مدار الساعة للقضاء على هذه المخالفات

أغلقت بلدية محافظة القريات اليوم، مستودعًا مخالفاً، كان مجهزًا لتخزين الأغذية والمشروبات في بيئة غير صحية، وكذلك إغلاق مخبز آلي لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية ولتدني مستوى النظافة وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري، أن مراقبي البلدية يبذلون جهوداً كبيرة للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية في جميع المنشآت الغذائية بالمحافظة، والتحقق من سلامة المواد الغذائية والأماكن المخصصة لها، واليوم خلال جولة مفاجئة أغلقوا مخبزًا آليًا ومستودعًا لوجود عدة مخالفات صحية وعدم التقيد بالإجراءات والاحترازات الصحية وغرموا غرامة بالحد الأعلى.

وأكد الشمري مواصلة الجهود على مدار الساعة، للقضاء على مثل هذه المخالفات والظواهر السلبية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكّل خطراً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

بلدية القريات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لمخالفات صحية وتدني النظافة .. إغلاق مستودع ومخبز آلي في القريات
سبق

أغلقت بلدية محافظة القريات اليوم، مستودعًا مخالفاً، كان مجهزًا لتخزين الأغذية والمشروبات في بيئة غير صحية، وكذلك إغلاق مخبز آلي لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية ولتدني مستوى النظافة وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري، أن مراقبي البلدية يبذلون جهوداً كبيرة للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية في جميع المنشآت الغذائية بالمحافظة، والتحقق من سلامة المواد الغذائية والأماكن المخصصة لها، واليوم خلال جولة مفاجئة أغلقوا مخبزًا آليًا ومستودعًا لوجود عدة مخالفات صحية وعدم التقيد بالإجراءات والاحترازات الصحية وغرموا غرامة بالحد الأعلى.

وأكد الشمري مواصلة الجهود على مدار الساعة، للقضاء على مثل هذه المخالفات والظواهر السلبية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكّل خطراً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
09:30 PM

لمخالفات صحية وتدني النظافة .. إغلاق مستودع ومخبز آلي في القريات

البلدية أكدت مواصلة الجهود على مدار الساعة للقضاء على هذه المخالفات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القريات
0
647

أغلقت بلدية محافظة القريات اليوم، مستودعًا مخالفاً، كان مجهزًا لتخزين الأغذية والمشروبات في بيئة غير صحية، وكذلك إغلاق مخبز آلي لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية ولتدني مستوى النظافة وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري، أن مراقبي البلدية يبذلون جهوداً كبيرة للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية في جميع المنشآت الغذائية بالمحافظة، والتحقق من سلامة المواد الغذائية والأماكن المخصصة لها، واليوم خلال جولة مفاجئة أغلقوا مخبزًا آليًا ومستودعًا لوجود عدة مخالفات صحية وعدم التقيد بالإجراءات والاحترازات الصحية وغرموا غرامة بالحد الأعلى.

وأكد الشمري مواصلة الجهود على مدار الساعة، للقضاء على مثل هذه المخالفات والظواهر السلبية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكّل خطراً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,064
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,954
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,232
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,155

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة