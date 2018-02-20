النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إطلاق بطولة الملك سلمان لكرة اليد بمشاركة عدد من المنتخبات العالمية

الهيئة العامة للرياضة: بمجموع جوائز يزيد على 5 ملايين ريال

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، إطلاق بطولة الملك سلمان الدولية لكرة اليد، بمشاركة عدد من المنتخبات العالمية، حيث اختيرت الدمام مكاناً لاستضافة البطولة.

وقالت هيئة الرياضة: تبلغ جوائز البطولة ثلاثة ملايين ريال للفائز الأول ومليون ريال للفائز بالمركز الثاني و650 ألف ريال للمركز الثالث ونصف مليون ريال للرابع.

وأصدر "آل الشيخ" قراراً بتكليف محمد المنيع رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد مشرفاً على البطولة، وعلي العليوات مديراً للبطولة، فيما ستجرى الترتيبات والتجهيزات لإكمال كل الإجراءات اللازمة لتنظيم هذا الحدث العالمي الكبير.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
إطلاق بطولة الملك سلمان لكرة اليد بمشاركة عدد من المنتخبات العالمية
سبق

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، إطلاق بطولة الملك سلمان الدولية لكرة اليد، بمشاركة عدد من المنتخبات العالمية، حيث اختيرت الدمام مكاناً لاستضافة البطولة.

وقالت هيئة الرياضة: تبلغ جوائز البطولة ثلاثة ملايين ريال للفائز الأول ومليون ريال للفائز بالمركز الثاني و650 ألف ريال للمركز الثالث ونصف مليون ريال للرابع.

وأصدر "آل الشيخ" قراراً بتكليف محمد المنيع رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد مشرفاً على البطولة، وعلي العليوات مديراً للبطولة، فيما ستجرى الترتيبات والتجهيزات لإكمال كل الإجراءات اللازمة لتنظيم هذا الحدث العالمي الكبير.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
01:42 PM
اخر تعديل
22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
01:52 AM

إطلاق بطولة الملك سلمان لكرة اليد بمشاركة عدد من المنتخبات العالمية

الهيئة العامة للرياضة: بمجموع جوائز يزيد على 5 ملايين ريال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
3,528

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، إطلاق بطولة الملك سلمان الدولية لكرة اليد، بمشاركة عدد من المنتخبات العالمية، حيث اختيرت الدمام مكاناً لاستضافة البطولة.

وقالت هيئة الرياضة: تبلغ جوائز البطولة ثلاثة ملايين ريال للفائز الأول ومليون ريال للفائز بالمركز الثاني و650 ألف ريال للمركز الثالث ونصف مليون ريال للرابع.

وأصدر "آل الشيخ" قراراً بتكليف محمد المنيع رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد مشرفاً على البطولة، وعلي العليوات مديراً للبطولة، فيما ستجرى الترتيبات والتجهيزات لإكمال كل الإجراءات اللازمة لتنظيم هذا الحدث العالمي الكبير.

شارك برأيك
51
257

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,043
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,287
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,901
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,324

كاريكاتير

معاً أبداً

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة