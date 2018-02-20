إطلاق بطولة الملك سلمان لكرة اليد بمشاركة عدد من المنتخبات العالمية

الهيئة العامة للرياضة: بمجموع جوائز يزيد على 5 ملايين ريال

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، إطلاق بطولة الملك سلمان الدولية لكرة اليد، بمشاركة عدد من المنتخبات العالمية، حيث اختيرت الدمام مكاناً لاستضافة البطولة.

وقالت هيئة الرياضة: تبلغ جوائز البطولة ثلاثة ملايين ريال للفائز الأول ومليون ريال للفائز بالمركز الثاني و650 ألف ريال للمركز الثالث ونصف مليون ريال للرابع.

وأصدر "آل الشيخ" قراراً بتكليف محمد المنيع رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد مشرفاً على البطولة، وعلي العليوات مديراً للبطولة، فيما ستجرى الترتيبات والتجهيزات لإكمال كل الإجراءات اللازمة لتنظيم هذا الحدث العالمي الكبير.