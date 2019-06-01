أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة عودة الحركة الجوية إلى وضعها الطبيعي. وقال عبر حسابه في تويتر: المسافرون الكرام، عادت الحركة الجوية في #مطار_الملك_عبدالعزيز إلى وضعها الطبيعي ولله الحمد، بعد توقف دام قرابة نصف ساعة نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها محافظة #جدة.

مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يعلن عودة الحركة الجوية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-01 أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة عودة الحركة الجوية إلى وضعها الطبيعي.

وقال عبر حسابه في تويتر: المسافرون الكرام، عادت الحركة الجوية في #مطار_الملك_عبدالعزيز إلى وضعها الطبيعي ولله الحمد، بعد توقف دام قرابة نصف ساعة نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها محافظة #جدة.

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440 10:03 PM

مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يعلن عودة الحركة الجوية قال: بعد توقف دام قرابة نصف ساعة نتيجة التقلبات الجوية





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أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة عودة الحركة الجوية إلى وضعها الطبيعي.

وقال عبر حسابه في تويتر: المسافرون الكرام، عادت الحركة الجوية في #مطار_الملك_عبدالعزيز إلى وضعها الطبيعي ولله الحمد، بعد توقف دام قرابة نصف ساعة نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها محافظة #جدة.