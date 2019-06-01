أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة عودة الحركة الجوية إلى وضعها الطبيعي.
وقال عبر حسابه في تويتر: المسافرون الكرام، عادت الحركة الجوية في #مطار_الملك_عبدالعزيز إلى وضعها الطبيعي ولله الحمد، بعد توقف دام قرابة نصف ساعة نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها محافظة #جدة.
مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يعلن عودة الحركة الجوية
قال: بعد توقف دام قرابة نصف ساعة نتيجة التقلبات الجوية
أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة عودة الحركة الجوية إلى وضعها الطبيعي.
وقال عبر حسابه في تويتر: المسافرون الكرام، عادت الحركة الجوية في #مطار_الملك_عبدالعزيز إلى وضعها الطبيعي ولله الحمد، بعد توقف دام قرابة نصف ساعة نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها محافظة #جدة.
أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة عودة الحركة الجوية إلى وضعها الطبيعي.
مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يعلن عودة الحركة الجوية
قال: بعد توقف دام قرابة نصف ساعة نتيجة التقلبات الجوية
أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة عودة الحركة الجوية إلى وضعها الطبيعي.
وقال عبر حسابه في تويتر: المسافرون الكرام، عادت الحركة الجوية في #مطار_الملك_عبدالعزيز إلى وضعها الطبيعي ولله الحمد، بعد توقف دام قرابة نصف ساعة نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها محافظة #جدة.