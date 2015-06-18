النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الرماح": توظيف السعوديات بوزارة الشؤون الإسلامية سابقة يُشكر عليها الوزير آل الشيخ

التقت "آل الشيخ" وبحثت معه تأسيس مكاتب تنسيقي لأعمال الوزارتين وتحقيق رسالتهما

قالت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية "للتنمية الاجتماعية" الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، إن فتح التوظيف للمرأة السعودية في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مهن لم تكن ممكنة لها من قبل تعد سابقة في تاريخ الوزارة يُشكر عليها الوزير، مؤكدة أنها تنطلق من إيمانه العميق بأهمية دور المرأة في تحقيق رسالة الوزارة وتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تعد نقلة نوعية في تاريخ المملكة سوف تنعكس على مخرجات العمل.

جاء ذلك في تصريح لها عقب لقائها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف من عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه بالوزارة اليوم، أشادت في مستهله بما تحقق من منجزات كبيرة في أعمال الوزارة وبرامجها، ولاسيما ما يخدم أبناء وبنات الوطن.

وأشارت الدكتورة تماضر الرماح إلى أن الوزارتين لديهما أهداف مشتركة وبصدد فتح مكتب تنسيقي مشترك لتنظيم وتسريع الأعمال وتحقيق التعاون في تيسير العمل وضبط البرامج الدعوية، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

وقالت "الرماح" هناك شراكة بين الوزارتين في الإشراف على أعمال وبرامج الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ومكاتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجالية والمؤسسات الأهلية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة ونعمل معًا للاستفادة من الخبرات وهناك أهداف مشتركة من أبرزها نشر الوسطية والاعتدال انطلاقًا من رسالة وريادة المملكة للعمل الإسلامي فهي المنارة التي تقتدي بها الدول الإسلامية.

ونوهت "الرماح" في ختام تصريحها بما حظي به اللقاء من اهتمام غير مستغرب من الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الذي يقود مسيرة الوزارة التي تشهد تطورًا كبيرًا ومواكبة للمستجدات وما يخدم المجتمع، مقدمة شكرها وتقديرها لمعاليه على دعمه المتواصل لكل ما يُسهم في تحقيق التعاون والتكامل بين الوزارتين في تنمية القطاع غير الربحي، في ضوء رؤية المملكة 2030.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد أعلنت قبل أسبوع عن طرح عدد كبير من الوظائف للسعوديين والسعوديات في مختلف فروع الوزارة بمناطق المملكة شملت "الدعوة ومراقبة المساجد والأمن والسلام" في سابقة لوزارة الشؤون الإسلامية للاستفادة من المرأة السعودية في تحقيق رسالتها وأهدافها وفقًا لرؤية القيادة الرشيدة وتحقيقًا للرؤية.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الرماح": توظيف السعوديات بوزارة الشؤون الإسلامية سابقة يُشكر عليها الوزير آل الشيخ
سبق

قالت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية "للتنمية الاجتماعية" الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، إن فتح التوظيف للمرأة السعودية في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مهن لم تكن ممكنة لها من قبل تعد سابقة في تاريخ الوزارة يُشكر عليها الوزير، مؤكدة أنها تنطلق من إيمانه العميق بأهمية دور المرأة في تحقيق رسالة الوزارة وتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تعد نقلة نوعية في تاريخ المملكة سوف تنعكس على مخرجات العمل.

جاء ذلك في تصريح لها عقب لقائها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف من عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه بالوزارة اليوم، أشادت في مستهله بما تحقق من منجزات كبيرة في أعمال الوزارة وبرامجها، ولاسيما ما يخدم أبناء وبنات الوطن.

وأشارت الدكتورة تماضر الرماح إلى أن الوزارتين لديهما أهداف مشتركة وبصدد فتح مكتب تنسيقي مشترك لتنظيم وتسريع الأعمال وتحقيق التعاون في تيسير العمل وضبط البرامج الدعوية، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

وقالت "الرماح" هناك شراكة بين الوزارتين في الإشراف على أعمال وبرامج الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ومكاتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجالية والمؤسسات الأهلية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة ونعمل معًا للاستفادة من الخبرات وهناك أهداف مشتركة من أبرزها نشر الوسطية والاعتدال انطلاقًا من رسالة وريادة المملكة للعمل الإسلامي فهي المنارة التي تقتدي بها الدول الإسلامية.

ونوهت "الرماح" في ختام تصريحها بما حظي به اللقاء من اهتمام غير مستغرب من الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الذي يقود مسيرة الوزارة التي تشهد تطورًا كبيرًا ومواكبة للمستجدات وما يخدم المجتمع، مقدمة شكرها وتقديرها لمعاليه على دعمه المتواصل لكل ما يُسهم في تحقيق التعاون والتكامل بين الوزارتين في تنمية القطاع غير الربحي، في ضوء رؤية المملكة 2030.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد أعلنت قبل أسبوع عن طرح عدد كبير من الوظائف للسعوديين والسعوديات في مختلف فروع الوزارة بمناطق المملكة شملت "الدعوة ومراقبة المساجد والأمن والسلام" في سابقة لوزارة الشؤون الإسلامية للاستفادة من المرأة السعودية في تحقيق رسالتها وأهدافها وفقًا لرؤية القيادة الرشيدة وتحقيقًا للرؤية.


17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
10:48 PM

"الرماح": توظيف السعوديات بوزارة الشؤون الإسلامية سابقة يُشكر عليها الوزير آل الشيخ

التقت "آل الشيخ" وبحثت معه تأسيس مكاتب تنسيقي لأعمال الوزارتين وتحقيق رسالتهما

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
6
9,018

قالت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية "للتنمية الاجتماعية" الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، إن فتح التوظيف للمرأة السعودية في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مهن لم تكن ممكنة لها من قبل تعد سابقة في تاريخ الوزارة يُشكر عليها الوزير، مؤكدة أنها تنطلق من إيمانه العميق بأهمية دور المرأة في تحقيق رسالة الوزارة وتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تعد نقلة نوعية في تاريخ المملكة سوف تنعكس على مخرجات العمل.

جاء ذلك في تصريح لها عقب لقائها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف من عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه بالوزارة اليوم، أشادت في مستهله بما تحقق من منجزات كبيرة في أعمال الوزارة وبرامجها، ولاسيما ما يخدم أبناء وبنات الوطن.

وأشارت الدكتورة تماضر الرماح إلى أن الوزارتين لديهما أهداف مشتركة وبصدد فتح مكتب تنسيقي مشترك لتنظيم وتسريع الأعمال وتحقيق التعاون في تيسير العمل وضبط البرامج الدعوية، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

وقالت "الرماح" هناك شراكة بين الوزارتين في الإشراف على أعمال وبرامج الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ومكاتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجالية والمؤسسات الأهلية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة ونعمل معًا للاستفادة من الخبرات وهناك أهداف مشتركة من أبرزها نشر الوسطية والاعتدال انطلاقًا من رسالة وريادة المملكة للعمل الإسلامي فهي المنارة التي تقتدي بها الدول الإسلامية.

ونوهت "الرماح" في ختام تصريحها بما حظي به اللقاء من اهتمام غير مستغرب من الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الذي يقود مسيرة الوزارة التي تشهد تطورًا كبيرًا ومواكبة للمستجدات وما يخدم المجتمع، مقدمة شكرها وتقديرها لمعاليه على دعمه المتواصل لكل ما يُسهم في تحقيق التعاون والتكامل بين الوزارتين في تنمية القطاع غير الربحي، في ضوء رؤية المملكة 2030.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد أعلنت قبل أسبوع عن طرح عدد كبير من الوظائف للسعوديين والسعوديات في مختلف فروع الوزارة بمناطق المملكة شملت "الدعوة ومراقبة المساجد والأمن والسلام" في سابقة لوزارة الشؤون الإسلامية للاستفادة من المرأة السعودية في تحقيق رسالتها وأهدافها وفقًا لرؤية القيادة الرشيدة وتحقيقًا للرؤية.


اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,877
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,671
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,505
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,550

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة