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ضبط 8 مواطنين في جازان ومكة وعسير بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق جازان ومكة المكرمة وعسير، (8) مواطنين مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (8) مركبات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة، و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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ضبط 8 مواطنين في جازان ومكة وعسير بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع
سبق

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق جازان ومكة المكرمة وعسير، (8) مواطنين مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (8) مركبات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة، و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
04:05 PM

ضبط 8 مواطنين في جازان ومكة وعسير بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق جازان ومكة المكرمة وعسير، (8) مواطنين مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (8) مركبات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة، و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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