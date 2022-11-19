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طالبات الدكتوراه بتربية "الإمام" يستعرضن مناهج البحث الكيفي

في ندوة علمية للتعريف بمفهومه وأنواعه وتصميماته المختلفة

عقدت طالبات الدكتوراه في قسم أصول التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم الثلاثاء، ندوة علمية بعنوان "مناهج البحث الكيفي".

وتفصيلاً، جاء ذلك برعاية عميد كلية التربية الأستاذ الدكتور أحمد النشوان، ورئيس قسم أصول التربية الأستاذ الدكتور عبدالله السكران ووكيلة قسم أصول التربية الدكتورة مشاعل آل شيخ، وبإشراف الأستاذ الدكتور جمال مصطفى.

وهدفت الندوة إلى التعريف بالمنهج الكيفي ومفهومه ومناهجه المتعددة، كما هدفت إلى التعريف بأنواعه وتصميماته المختلفة، حيث افتتحت الندوة بكلمة عميد كلية التربية التي حفزت وشكرت هذه النوعية من المبادرات العلمية، وتلتها كلمة رئيس قسم أصول التربية الذي أكد على هذا النوع من الأنشطة العلمية تعززه الجامعة لدى طلابها بما يكسبهم المهارة العلمية.

وأثنى الدكتور جمال مصطفى على تنظيم وإعداد الطالبات للندوة وبدأ بافتتاحية تقديمية للبحث الكيفي، ليتيح الفرصة بعدها للطالبات باستعراض مناهج البحث الكيفي المختلفة.

وانتهت الندوة بجلسة نقاش وإجابة على الأسئلة، تلاها فقرة لتكريم المشاركات بإعداد الندوة.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مناهج البحث الكيفي

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طالبات الدكتوراه بتربية "الإمام" يستعرضن مناهج البحث الكيفي
سبق

عقدت طالبات الدكتوراه في قسم أصول التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم الثلاثاء، ندوة علمية بعنوان "مناهج البحث الكيفي".

وتفصيلاً، جاء ذلك برعاية عميد كلية التربية الأستاذ الدكتور أحمد النشوان، ورئيس قسم أصول التربية الأستاذ الدكتور عبدالله السكران ووكيلة قسم أصول التربية الدكتورة مشاعل آل شيخ، وبإشراف الأستاذ الدكتور جمال مصطفى.

وهدفت الندوة إلى التعريف بالمنهج الكيفي ومفهومه ومناهجه المتعددة، كما هدفت إلى التعريف بأنواعه وتصميماته المختلفة، حيث افتتحت الندوة بكلمة عميد كلية التربية التي حفزت وشكرت هذه النوعية من المبادرات العلمية، وتلتها كلمة رئيس قسم أصول التربية الذي أكد على هذا النوع من الأنشطة العلمية تعززه الجامعة لدى طلابها بما يكسبهم المهارة العلمية.

وأثنى الدكتور جمال مصطفى على تنظيم وإعداد الطالبات للندوة وبدأ بافتتاحية تقديمية للبحث الكيفي، ليتيح الفرصة بعدها للطالبات باستعراض مناهج البحث الكيفي المختلفة.

وانتهت الندوة بجلسة نقاش وإجابة على الأسئلة، تلاها فقرة لتكريم المشاركات بإعداد الندوة.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
08:08 PM

طالبات الدكتوراه بتربية "الإمام" يستعرضن مناهج البحث الكيفي

في ندوة علمية للتعريف بمفهومه وأنواعه وتصميماته المختلفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت طالبات الدكتوراه في قسم أصول التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم الثلاثاء، ندوة علمية بعنوان "مناهج البحث الكيفي".

وتفصيلاً، جاء ذلك برعاية عميد كلية التربية الأستاذ الدكتور أحمد النشوان، ورئيس قسم أصول التربية الأستاذ الدكتور عبدالله السكران ووكيلة قسم أصول التربية الدكتورة مشاعل آل شيخ، وبإشراف الأستاذ الدكتور جمال مصطفى.

وهدفت الندوة إلى التعريف بالمنهج الكيفي ومفهومه ومناهجه المتعددة، كما هدفت إلى التعريف بأنواعه وتصميماته المختلفة، حيث افتتحت الندوة بكلمة عميد كلية التربية التي حفزت وشكرت هذه النوعية من المبادرات العلمية، وتلتها كلمة رئيس قسم أصول التربية الذي أكد على هذا النوع من الأنشطة العلمية تعززه الجامعة لدى طلابها بما يكسبهم المهارة العلمية.

وأثنى الدكتور جمال مصطفى على تنظيم وإعداد الطالبات للندوة وبدأ بافتتاحية تقديمية للبحث الكيفي، ليتيح الفرصة بعدها للطالبات باستعراض مناهج البحث الكيفي المختلفة.

وانتهت الندوة بجلسة نقاش وإجابة على الأسئلة، تلاها فقرة لتكريم المشاركات بإعداد الندوة.

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