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الفيحاء يتعاقد مع عون السلولي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي إجراءات التوقيع مع لاعب خط الدفاع عون مطلق السلولي لمدة موسم واحد بنظام الإعارة قادمًا من نادي الاتحاد، وذلك في إطار سعي إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي 2019-2020.

ووصل اللاعب مساء اليوم الخميس إلى مقر معسكر الفيحاء بهولندا حيث مثل الفيحاء في مراسم توقيع العقد الرئيس التنفيذي عثمان الشنيفي.

يُشار إلى أن عون من مواليد "1998م" تدرج في الفئات السنية لنادي الاتحاد قبل أن يوقع معه كلاعب محترف عام 2017.

ومثل الفئات السنية للمنتخب السعودي حيث حقق وصيف كأس آسيا لدرجة الشباب في البحرين 2016، كما أسهم في تأهل المنتخب السعودي إلى مونديال كأس العالم للشباب في كوريا عام 2017.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيحاء يتعاقد مع عون السلولي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم
سبق

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي إجراءات التوقيع مع لاعب خط الدفاع عون مطلق السلولي لمدة موسم واحد بنظام الإعارة قادمًا من نادي الاتحاد، وذلك في إطار سعي إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي 2019-2020.

ووصل اللاعب مساء اليوم الخميس إلى مقر معسكر الفيحاء بهولندا حيث مثل الفيحاء في مراسم توقيع العقد الرئيس التنفيذي عثمان الشنيفي.

يُشار إلى أن عون من مواليد "1998م" تدرج في الفئات السنية لنادي الاتحاد قبل أن يوقع معه كلاعب محترف عام 2017.

ومثل الفئات السنية للمنتخب السعودي حيث حقق وصيف كأس آسيا لدرجة الشباب في البحرين 2016، كما أسهم في تأهل المنتخب السعودي إلى مونديال كأس العالم للشباب في كوريا عام 2017.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
10:26 PM

الفيحاء يتعاقد مع عون السلولي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي إجراءات التوقيع مع لاعب خط الدفاع عون مطلق السلولي لمدة موسم واحد بنظام الإعارة قادمًا من نادي الاتحاد، وذلك في إطار سعي إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي 2019-2020.

ووصل اللاعب مساء اليوم الخميس إلى مقر معسكر الفيحاء بهولندا حيث مثل الفيحاء في مراسم توقيع العقد الرئيس التنفيذي عثمان الشنيفي.

يُشار إلى أن عون من مواليد "1998م" تدرج في الفئات السنية لنادي الاتحاد قبل أن يوقع معه كلاعب محترف عام 2017.

ومثل الفئات السنية للمنتخب السعودي حيث حقق وصيف كأس آسيا لدرجة الشباب في البحرين 2016، كما أسهم في تأهل المنتخب السعودي إلى مونديال كأس العالم للشباب في كوريا عام 2017.

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