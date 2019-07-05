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المغرب والسنغال في مواجهة بنين وأوغندا

في انطلاقة دور ثمن النهائي لكأس إفريقيا

ايفي: يفتتح منتخبا المغرب والسنغال الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر عندما يواجهاالجمعة كلاً من بنين وأوغندا على الترتيب.

وتبدأ ساعة الحقيقة بالبطولة الإفريقية بمواجهتين لفريقين -المغرب والسنغال- مرشحين بقوة للفوز بالبطولة، وفي حال فوزهما في مواجهتي ثمن النهائي سيتواجهان وجهاً لوجه في الدور ربع النهائي.

وسيلعب "أسود الأطلس"، الذين أنهوا مرحلة المجموعات دون خسارة ودون تلقي أهداف، أمام منتخب بنين الذي يعد إحدى المفاجآت الكبرى التي ظهرت خلال أول أسبوعين من البطولة.

وتميز الفريق المغربي بالصلابة الدفاعية طوال البطولة، مع الأداء الجيد للظهير الأيمن لنادي أياكس الهولندي، نصير مزراوي، وزميله بالفريق حكيم زياش، وفي الجانب الهجومي برز مهاجم فريق ليجانيس الإسباني يوسف النصيري.

ولم تقدم بنين أداء مبهراً في مرحلة المجموعات ولكنها أظهرت أنها فريق يصعب التغلب عليه، فقد تعادلت سلبياً أمام كل من حامل اللقب، الكاميرون، وغينيا بيساو، وأظهرت الوجه الآخر لها بعدما تعادلت (2-2) أمام غانا.

وفي المواجهة الأخرى بالدور ثمن النهائي، ستحتاج السنغال لإثبات أنها إحدى الفرق المرشحة للفوز بالبطولة وذلك خلال مباراتها أمام أوغندا.

فقد قدم المنتخب الذي يضم ساديو ماني أداء غير منتظم خلال مرحلة المجموعات، كما هو الحال بالنسبة لنجم فريق ليفربول الإنجليزي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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المغرب والسنغال في مواجهة بنين وأوغندا
سبق

ايفي: يفتتح منتخبا المغرب والسنغال الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر عندما يواجهاالجمعة كلاً من بنين وأوغندا على الترتيب.

وتبدأ ساعة الحقيقة بالبطولة الإفريقية بمواجهتين لفريقين -المغرب والسنغال- مرشحين بقوة للفوز بالبطولة، وفي حال فوزهما في مواجهتي ثمن النهائي سيتواجهان وجهاً لوجه في الدور ربع النهائي.

وسيلعب "أسود الأطلس"، الذين أنهوا مرحلة المجموعات دون خسارة ودون تلقي أهداف، أمام منتخب بنين الذي يعد إحدى المفاجآت الكبرى التي ظهرت خلال أول أسبوعين من البطولة.

وتميز الفريق المغربي بالصلابة الدفاعية طوال البطولة، مع الأداء الجيد للظهير الأيمن لنادي أياكس الهولندي، نصير مزراوي، وزميله بالفريق حكيم زياش، وفي الجانب الهجومي برز مهاجم فريق ليجانيس الإسباني يوسف النصيري.

ولم تقدم بنين أداء مبهراً في مرحلة المجموعات ولكنها أظهرت أنها فريق يصعب التغلب عليه، فقد تعادلت سلبياً أمام كل من حامل اللقب، الكاميرون، وغينيا بيساو، وأظهرت الوجه الآخر لها بعدما تعادلت (2-2) أمام غانا.

وفي المواجهة الأخرى بالدور ثمن النهائي، ستحتاج السنغال لإثبات أنها إحدى الفرق المرشحة للفوز بالبطولة وذلك خلال مباراتها أمام أوغندا.

فقد قدم المنتخب الذي يضم ساديو ماني أداء غير منتظم خلال مرحلة المجموعات، كما هو الحال بالنسبة لنجم فريق ليفربول الإنجليزي.

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
01:39 AM

المغرب والسنغال في مواجهة بنين وأوغندا

في انطلاقة دور ثمن النهائي لكأس إفريقيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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1,685

ايفي: يفتتح منتخبا المغرب والسنغال الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر عندما يواجهاالجمعة كلاً من بنين وأوغندا على الترتيب.

وتبدأ ساعة الحقيقة بالبطولة الإفريقية بمواجهتين لفريقين -المغرب والسنغال- مرشحين بقوة للفوز بالبطولة، وفي حال فوزهما في مواجهتي ثمن النهائي سيتواجهان وجهاً لوجه في الدور ربع النهائي.

وسيلعب "أسود الأطلس"، الذين أنهوا مرحلة المجموعات دون خسارة ودون تلقي أهداف، أمام منتخب بنين الذي يعد إحدى المفاجآت الكبرى التي ظهرت خلال أول أسبوعين من البطولة.

وتميز الفريق المغربي بالصلابة الدفاعية طوال البطولة، مع الأداء الجيد للظهير الأيمن لنادي أياكس الهولندي، نصير مزراوي، وزميله بالفريق حكيم زياش، وفي الجانب الهجومي برز مهاجم فريق ليجانيس الإسباني يوسف النصيري.

ولم تقدم بنين أداء مبهراً في مرحلة المجموعات ولكنها أظهرت أنها فريق يصعب التغلب عليه، فقد تعادلت سلبياً أمام كل من حامل اللقب، الكاميرون، وغينيا بيساو، وأظهرت الوجه الآخر لها بعدما تعادلت (2-2) أمام غانا.

وفي المواجهة الأخرى بالدور ثمن النهائي، ستحتاج السنغال لإثبات أنها إحدى الفرق المرشحة للفوز بالبطولة وذلك خلال مباراتها أمام أوغندا.

فقد قدم المنتخب الذي يضم ساديو ماني أداء غير منتظم خلال مرحلة المجموعات، كما هو الحال بالنسبة لنجم فريق ليفربول الإنجليزي.

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