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الرئيس اللبناني: 2750 طنًّا من نيترات الأمونيوم خلف انفجار مرفأ بيروت

استغرب غياب الإجراءات الوقائية وتوعَّد "بإنزال أشد العقوبات" بالمسؤولين

حدد الرئيس اللبناني ميشال عون، ومدير الأمن العام اللبناني سبب الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت، الثلاثاء، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وقال عون في تصريحات نشرها حساب الرئاسة على تويتر إنه "من غير المقبول" أن تكون شحنة من نترات الأمونيوم تقدّر بنحو 2750 طنًا موجودة منذ 6 سنوات في مستودع من دون إجراءات وقائية، وتوعد "بإنزال أشد العقوبات" بالمسؤولين عن ذلك.

وأضاف عون- حسب سكاي نيوز عربية- أنه يجب إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين بعد الانفجار، ودعا إلى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

من جهة أخرى قال مدير الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم إن 2700 طن من مادة الأمونيوم هي ما انفجر داخل مرفأ بيروت، وذكر أنها كانت في طريقها إلى إفريقيا، وفق ما أفاد مراسلنا.

انفجار بيروت

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الرئيس اللبناني: 2750 طنًّا من نيترات الأمونيوم خلف انفجار مرفأ بيروت
سبق

حدد الرئيس اللبناني ميشال عون، ومدير الأمن العام اللبناني سبب الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت، الثلاثاء، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وقال عون في تصريحات نشرها حساب الرئاسة على تويتر إنه "من غير المقبول" أن تكون شحنة من نترات الأمونيوم تقدّر بنحو 2750 طنًا موجودة منذ 6 سنوات في مستودع من دون إجراءات وقائية، وتوعد "بإنزال أشد العقوبات" بالمسؤولين عن ذلك.

وأضاف عون- حسب سكاي نيوز عربية- أنه يجب إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين بعد الانفجار، ودعا إلى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

من جهة أخرى قال مدير الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم إن 2700 طن من مادة الأمونيوم هي ما انفجر داخل مرفأ بيروت، وذكر أنها كانت في طريقها إلى إفريقيا، وفق ما أفاد مراسلنا.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
01:19 AM
اخر تعديل
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
02:04 AM

الرئيس اللبناني: 2750 طنًّا من نيترات الأمونيوم خلف انفجار مرفأ بيروت

استغرب غياب الإجراءات الوقائية وتوعَّد "بإنزال أشد العقوبات" بالمسؤولين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حدد الرئيس اللبناني ميشال عون، ومدير الأمن العام اللبناني سبب الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت، الثلاثاء، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وقال عون في تصريحات نشرها حساب الرئاسة على تويتر إنه "من غير المقبول" أن تكون شحنة من نترات الأمونيوم تقدّر بنحو 2750 طنًا موجودة منذ 6 سنوات في مستودع من دون إجراءات وقائية، وتوعد "بإنزال أشد العقوبات" بالمسؤولين عن ذلك.

وأضاف عون- حسب سكاي نيوز عربية- أنه يجب إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين بعد الانفجار، ودعا إلى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

من جهة أخرى قال مدير الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم إن 2700 طن من مادة الأمونيوم هي ما انفجر داخل مرفأ بيروت، وذكر أنها كانت في طريقها إلى إفريقيا، وفق ما أفاد مراسلنا.

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