من الرياض لكندا مروراً بالشرقية.. "الحربي" مديراً لفرع النقل بالمدينة

رحلة من العطاء في خدمة الوطن انتهت بتكليفه من قبل الوزير الجاسر

أصدر وزير النقل صالح بن علي الجاسر قراراً بتكليف المهندس صابر بن عبدالله الحربي مديراً عاماً لفرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة.

وتتدرج المهندس الحربي في وزارة النقل بدءاً من مهندس متابعة بإدارة الصيانة بمقر وزارة النقل بالعاصمة الرياض، ثم ابتعث لدولة كندا من قبل وزارة النقل، ليعود ضمن فريق العمل لتطوير الطرق في المنطقة الشرقية بتكليف من وزير النقل في حينها.

ثم تولى رئاسة قسم الصيانة بفرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، ورئيساً تنفيذياً بفرع وزارة النقل بالمنطقة، ليتولى مدير إدارة الصيانة بفرع الوزارة بالمدينة المنورة لمدة خمس سنوات، قبل صدور قراره يوم أمس بتكليفه مديراً للفرع.

ويعتبر الحربي من القيادات الشابة المميزة في مجال النقل، كما حصل على عدة دورات في مجال الصيانة والطرق، وعرف بالمهندس الميداني الذي يقف على عشرات الطرق التابعة لوزارة النقل وذلك للإشراف على الصيانة ووسائل السلامة في مشاريع النقل.