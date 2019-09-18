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"شرطة الرياض" تدرب موظفاتها على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية

ضمن خطط وبرامج التأهيل والتطوير المعتمدة

أقامت شرطة منطقة الرياض بالتعاون مع معهد الإدارة العامة اليوم ورشة عمل مخصصة للموظفات المدنيات من منسوبات شرطة المنطقة بعنوان "إدارة الأداء الوظيفي".

جاء ذلك بالقاعة الرئيسية بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري ألقتها الأستاذة سلافة بنت طارق إسماعيل ،طرحت خلالها عدة محاور مرتبطة بالأداء الوظيفي.

وتناولت الورشة مواد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ومؤشرات قياس الأداء، ويأتي ذلك ضمن خطط وبرامج التأهيل والتطوير المعتمدة بتوجيهات مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة الرياض" تدرب موظفاتها على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
سبق

أقامت شرطة منطقة الرياض بالتعاون مع معهد الإدارة العامة اليوم ورشة عمل مخصصة للموظفات المدنيات من منسوبات شرطة المنطقة بعنوان "إدارة الأداء الوظيفي".

جاء ذلك بالقاعة الرئيسية بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري ألقتها الأستاذة سلافة بنت طارق إسماعيل ،طرحت خلالها عدة محاور مرتبطة بالأداء الوظيفي.

وتناولت الورشة مواد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ومؤشرات قياس الأداء، ويأتي ذلك ضمن خطط وبرامج التأهيل والتطوير المعتمدة بتوجيهات مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
07:33 PM

"شرطة الرياض" تدرب موظفاتها على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية

ضمن خطط وبرامج التأهيل والتطوير المعتمدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,308

أقامت شرطة منطقة الرياض بالتعاون مع معهد الإدارة العامة اليوم ورشة عمل مخصصة للموظفات المدنيات من منسوبات شرطة المنطقة بعنوان "إدارة الأداء الوظيفي".

جاء ذلك بالقاعة الرئيسية بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري ألقتها الأستاذة سلافة بنت طارق إسماعيل ،طرحت خلالها عدة محاور مرتبطة بالأداء الوظيفي.

وتناولت الورشة مواد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ومؤشرات قياس الأداء، ويأتي ذلك ضمن خطط وبرامج التأهيل والتطوير المعتمدة بتوجيهات مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.

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