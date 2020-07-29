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بداخله حشرات.. إغلاق مطعم لرؤوس المندي مخالف بمكة

لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية:

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مطعماً لرؤوس المندي مخالفاً ضمن نطاق البلدية، لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وذلك ضمن حملة قامت بها البلدية على المطاعم في المنطقة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية، المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أن الفرق الرقابية تمكنت من إغلاق المطعم المخالف للاشتراطات، لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وتدني مستوى أدوات التحضير وسوء التخزين ووجود حشرات.

وأشار بأنه تم إتلاف 118 رأساً من الأغنام غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وإغلاقه واتخاذ الإجراءات النظامية، مؤكداً ضرورة تطبيق كافة الاشتراطات اللازمة للمطاعم.

وأكد أن الأمانة تسعى لتحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، داعياً الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية، إلى التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

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بداخله حشرات.. إغلاق مطعم لرؤوس المندي مخالف بمكة
سبق

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مطعماً لرؤوس المندي مخالفاً ضمن نطاق البلدية، لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وذلك ضمن حملة قامت بها البلدية على المطاعم في المنطقة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية، المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أن الفرق الرقابية تمكنت من إغلاق المطعم المخالف للاشتراطات، لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وتدني مستوى أدوات التحضير وسوء التخزين ووجود حشرات.

وأشار بأنه تم إتلاف 118 رأساً من الأغنام غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وإغلاقه واتخاذ الإجراءات النظامية، مؤكداً ضرورة تطبيق كافة الاشتراطات اللازمة للمطاعم.

وأكد أن الأمانة تسعى لتحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، داعياً الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية، إلى التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
11:37 PM

بداخله حشرات.. إغلاق مطعم لرؤوس المندي مخالف بمكة

لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية:

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مطعماً لرؤوس المندي مخالفاً ضمن نطاق البلدية، لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وذلك ضمن حملة قامت بها البلدية على المطاعم في المنطقة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية، المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أن الفرق الرقابية تمكنت من إغلاق المطعم المخالف للاشتراطات، لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وتدني مستوى أدوات التحضير وسوء التخزين ووجود حشرات.

وأشار بأنه تم إتلاف 118 رأساً من الأغنام غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وإغلاقه واتخاذ الإجراءات النظامية، مؤكداً ضرورة تطبيق كافة الاشتراطات اللازمة للمطاعم.

وأكد أن الأمانة تسعى لتحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، داعياً الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية، إلى التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

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