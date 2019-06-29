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الأخضر السعودي يختتم معسكر الطائف.. قبل المغادرة إلى الأردن

للمشاركة في بطولة غرب آسيا

واصل المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم، اليوم، تدريباته خلال معسكره الإعدادي في مدينة الطائف، الذي يختتمه اليوم السبت قبل المغادرة إلى الأردن للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين.

وأجرى لاعبو "الأخضر" اليوم، الحصة التدريبية على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي، الذي عمد إلى تطبيق اللاعبين لمناورة على كامل مساحة الملعب نفذوا خلالها ما تم التدريب عليه خلال فترة المعسكر.

الجدير بالذكر أن الأخضر جاء خلال قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين في المجموعة الثالثة إلى جوار منتخبَي الكويت والعراق، في البطولة المقرر إقامتها في الأردن خلال الفترة من 1 إلى 11 يوليو المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر السعودي يختتم معسكر الطائف.. قبل المغادرة إلى الأردن
سبق

واصل المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم، اليوم، تدريباته خلال معسكره الإعدادي في مدينة الطائف، الذي يختتمه اليوم السبت قبل المغادرة إلى الأردن للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين.

وأجرى لاعبو "الأخضر" اليوم، الحصة التدريبية على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي، الذي عمد إلى تطبيق اللاعبين لمناورة على كامل مساحة الملعب نفذوا خلالها ما تم التدريب عليه خلال فترة المعسكر.

الجدير بالذكر أن الأخضر جاء خلال قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين في المجموعة الثالثة إلى جوار منتخبَي الكويت والعراق، في البطولة المقرر إقامتها في الأردن خلال الفترة من 1 إلى 11 يوليو المقبل.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
11:42 AM

الأخضر السعودي يختتم معسكر الطائف.. قبل المغادرة إلى الأردن

للمشاركة في بطولة غرب آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم، اليوم، تدريباته خلال معسكره الإعدادي في مدينة الطائف، الذي يختتمه اليوم السبت قبل المغادرة إلى الأردن للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين.

وأجرى لاعبو "الأخضر" اليوم، الحصة التدريبية على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي، الذي عمد إلى تطبيق اللاعبين لمناورة على كامل مساحة الملعب نفذوا خلالها ما تم التدريب عليه خلال فترة المعسكر.

الجدير بالذكر أن الأخضر جاء خلال قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين في المجموعة الثالثة إلى جوار منتخبَي الكويت والعراق، في البطولة المقرر إقامتها في الأردن خلال الفترة من 1 إلى 11 يوليو المقبل.

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