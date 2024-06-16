رزق الزميل أحمد محمود الإبي مدير العلاقات بشركة الرومانسية، بمولود ذكر اتفق والسيدة حرمه على تسميته "كنان". وقد تلقى أبو عبدالعزيز التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء، داعين الله أن يبارك له في الموهوب ويجعله قرة عين لوالديه.
الإبي يرزق بـ"كنان"
رزق الزميل أحمد محمود الإبي مدير العلاقات بشركة الرومانسية، بمولود ذكر اتفق والسيدة حرمه على تسميته "كنان". وقد تلقى أبو عبدالعزيز التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء، داعين الله أن يبارك له في الموهوب ويجعله قرة عين لوالديه.
اعلان
الإبي يرزق بـ"كنان"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-16
16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
06:05 PM
الإبي يرزق بـ"كنان"
رزق الزميل أحمد محمود الإبي مدير العلاقات بشركة الرومانسية، بمولود ذكر اتفق والسيدة حرمه على تسميته "كنان". وقد تلقى أبو عبدالعزيز التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء، داعين الله أن يبارك له في الموهوب ويجعله قرة عين لوالديه.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
7,149
91 مليار ..
29 يناير
17,893
70 مليار ..
26 أكتوبر
22,762
53.8 مليار
31 يوليو
43,269
الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية
عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!
محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!
ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"
مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!
أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة
غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!
ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة
علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)
عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم
وحيد بغدادي