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احتفاءً بزيارة ولي العهد .. أبراج أبوظبي تتزيّن بالعَلم السعودي

يبحث خلالها تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين

أكملت العاصمة الإماراتية أبوظبي، استعدادها لاستقبال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات.

وأظهر مقطع فيديو، أبراج أبوظبي وهي تتزيّن بعبارات ترحيبية، وكذلك مبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بالعاصمة الإماراتية، وهو يتزيّن بصور ولي العهد، وبعلمَي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارات ولي العهد في الإمارات زيارة ولي العهد للإمارات 2019

الرئيسية/ المملكة / محليات

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احتفاءً بزيارة ولي العهد .. أبراج أبوظبي تتزيّن بالعَلم السعودي
سبق

أكملت العاصمة الإماراتية أبوظبي، استعدادها لاستقبال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات.

وأظهر مقطع فيديو، أبراج أبوظبي وهي تتزيّن بعبارات ترحيبية، وكذلك مبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بالعاصمة الإماراتية، وهو يتزيّن بصور ولي العهد، وبعلمَي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
11:11 AM
اخر تعديل
27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
08:14 PM

احتفاءً بزيارة ولي العهد .. أبراج أبوظبي تتزيّن بالعَلم السعودي

يبحث خلالها تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
8,580

أكملت العاصمة الإماراتية أبوظبي، استعدادها لاستقبال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات.

وأظهر مقطع فيديو، أبراج أبوظبي وهي تتزيّن بعبارات ترحيبية، وكذلك مبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بالعاصمة الإماراتية، وهو يتزيّن بصور ولي العهد، وبعلمَي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

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