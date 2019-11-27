احتفاءً بزيارة ولي العهد .. أبراج أبوظبي تتزيّن بالعَلم السعودي

يبحث خلالها تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين

أكملت العاصمة الإماراتية أبوظبي، استعدادها لاستقبال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات.

وأظهر مقطع فيديو، أبراج أبوظبي وهي تتزيّن بعبارات ترحيبية، وكذلك مبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بالعاصمة الإماراتية، وهو يتزيّن بصور ولي العهد، وبعلمَي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.