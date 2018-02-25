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"مدني الرياض" يكشف حقيقة فيديو الحريق: خارج الجامعة ولا إصابات

كشفت إدارة الدفاع المدني بالرياض، حقيقة الفيديو المتداول الذي أظهر حريقاً بالقرب من جامعة الملك سعود، مؤكدة أن الحريق في "بركسات" مشروع تحت الإنشاء وليس في الجامعة.

تفصيلاً؛ أوضح "الدفاع المدني" ‏بالرياض، أنه أُبلغ عند الساعة 1:20 من فجر اليوم، باندلاع حريق في "بركسات" تابعة لمشروع تحت الإنشاء في حي النخيل بالقرب من جامعة الملك سعود.

وأضاف: "تمّ إخماد الحريق فور وصول الفرق ومنع انتقاله، ‏علماً أنه لا يتبع جامعة الملك سعود للمعلومية، ولا توجد إصابات أو وفيات، ولله الحمد.. والتحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الرياض" يكشف حقيقة فيديو الحريق: خارج الجامعة ولا إصابات
سبق

كشفت إدارة الدفاع المدني بالرياض، حقيقة الفيديو المتداول الذي أظهر حريقاً بالقرب من جامعة الملك سعود، مؤكدة أن الحريق في "بركسات" مشروع تحت الإنشاء وليس في الجامعة.

تفصيلاً؛ أوضح "الدفاع المدني" ‏بالرياض، أنه أُبلغ عند الساعة 1:20 من فجر اليوم، باندلاع حريق في "بركسات" تابعة لمشروع تحت الإنشاء في حي النخيل بالقرب من جامعة الملك سعود.

وأضاف: "تمّ إخماد الحريق فور وصول الفرق ومنع انتقاله، ‏علماً أنه لا يتبع جامعة الملك سعود للمعلومية، ولا توجد إصابات أو وفيات، ولله الحمد.. والتحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق".

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
11:37 AM

"مدني الرياض" يكشف حقيقة فيديو الحريق: خارج الجامعة ولا إصابات

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
3,812

كشفت إدارة الدفاع المدني بالرياض، حقيقة الفيديو المتداول الذي أظهر حريقاً بالقرب من جامعة الملك سعود، مؤكدة أن الحريق في "بركسات" مشروع تحت الإنشاء وليس في الجامعة.

تفصيلاً؛ أوضح "الدفاع المدني" ‏بالرياض، أنه أُبلغ عند الساعة 1:20 من فجر اليوم، باندلاع حريق في "بركسات" تابعة لمشروع تحت الإنشاء في حي النخيل بالقرب من جامعة الملك سعود.

وأضاف: "تمّ إخماد الحريق فور وصول الفرق ومنع انتقاله، ‏علماً أنه لا يتبع جامعة الملك سعود للمعلومية، ولا توجد إصابات أو وفيات، ولله الحمد.. والتحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق".

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