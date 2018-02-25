"مدني الرياض" يكشف حقيقة فيديو الحريق: خارج الجامعة ولا إصابات

كشفت إدارة الدفاع المدني بالرياض، حقيقة الفيديو المتداول الذي أظهر حريقاً بالقرب من جامعة الملك سعود، مؤكدة أن الحريق في "بركسات" مشروع تحت الإنشاء وليس في الجامعة.

تفصيلاً؛ أوضح "الدفاع المدني" ‏بالرياض، أنه أُبلغ عند الساعة 1:20 من فجر اليوم، باندلاع حريق في "بركسات" تابعة لمشروع تحت الإنشاء في حي النخيل بالقرب من جامعة الملك سعود.

وأضاف: "تمّ إخماد الحريق فور وصول الفرق ومنع انتقاله، ‏علماً أنه لا يتبع جامعة الملك سعود للمعلومية، ولا توجد إصابات أو وفيات، ولله الحمد.. والتحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق".