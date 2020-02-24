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"أهل الحلال يثبتون الخيام" .. 24 ساعة ماطرة يتوقعها "الحصيني": رياح تثير غباراً!

حذّر قائدي المركبات من بداية الحالة على أجزاء من تبوك فالشمالية فالمدينة فالشرقية

حذّر الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة، عبدالعزيز الحصيني؛ قائدي المركبات من نشاط متوقع للرياح تكون قوية، وغبار على معظم المناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "من اليوم الإثنين وخلال الـ 24 ساعة المقبلة متوقع -إن شاء الله- بداية الحالة على أجزاءٍ من تبوك، ثم الجوف، فالشمالية، فالمدينة، ثم حائل، ثم شمال الشرقية، فالكويت، ثم غرب القصيم فمكة المكرّمة.. الأمطار من خفيفة لغزيرة".

وأضاف: "رياح نشطة من متوسطة إلى قوية مثيرة للغبار على معظم المناطق، آمل من قائدي المركبات الحذر بين الطرق الرابطة بين مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض والشرقية والقصيم وحائل".

وتابع: "الثلاثاء متوقع رياح من شبه قوية لقوية! وغبار على الغربية والشمالية، ثم الوسطى فالشرقية، آمل من قائدي المركبات الحذر وأهل الحلال والمخيمات تثبيت الخيام".

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أهل الحلال يثبتون الخيام" .. 24 ساعة ماطرة يتوقعها "الحصيني": رياح تثير غباراً!
سبق

حذّر الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة، عبدالعزيز الحصيني؛ قائدي المركبات من نشاط متوقع للرياح تكون قوية، وغبار على معظم المناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "من اليوم الإثنين وخلال الـ 24 ساعة المقبلة متوقع -إن شاء الله- بداية الحالة على أجزاءٍ من تبوك، ثم الجوف، فالشمالية، فالمدينة، ثم حائل، ثم شمال الشرقية، فالكويت، ثم غرب القصيم فمكة المكرّمة.. الأمطار من خفيفة لغزيرة".

وأضاف: "رياح نشطة من متوسطة إلى قوية مثيرة للغبار على معظم المناطق، آمل من قائدي المركبات الحذر بين الطرق الرابطة بين مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض والشرقية والقصيم وحائل".

وتابع: "الثلاثاء متوقع رياح من شبه قوية لقوية! وغبار على الغربية والشمالية، ثم الوسطى فالشرقية، آمل من قائدي المركبات الحذر وأهل الحلال والمخيمات تثبيت الخيام".

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
08:55 AM

"أهل الحلال يثبتون الخيام" .. 24 ساعة ماطرة يتوقعها "الحصيني": رياح تثير غباراً!

حذّر قائدي المركبات من بداية الحالة على أجزاء من تبوك فالشمالية فالمدينة فالشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة، عبدالعزيز الحصيني؛ قائدي المركبات من نشاط متوقع للرياح تكون قوية، وغبار على معظم المناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "من اليوم الإثنين وخلال الـ 24 ساعة المقبلة متوقع -إن شاء الله- بداية الحالة على أجزاءٍ من تبوك، ثم الجوف، فالشمالية، فالمدينة، ثم حائل، ثم شمال الشرقية، فالكويت، ثم غرب القصيم فمكة المكرّمة.. الأمطار من خفيفة لغزيرة".

وأضاف: "رياح نشطة من متوسطة إلى قوية مثيرة للغبار على معظم المناطق، آمل من قائدي المركبات الحذر بين الطرق الرابطة بين مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض والشرقية والقصيم وحائل".

وتابع: "الثلاثاء متوقع رياح من شبه قوية لقوية! وغبار على الغربية والشمالية، ثم الوسطى فالشرقية، آمل من قائدي المركبات الحذر وأهل الحلال والمخيمات تثبيت الخيام".

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