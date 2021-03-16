شاهد.. "وزارة الرياضة" تُعقم منشآتها حماية من فايروس "كورونا"

واصلت "وزارة الرياضة" اتخاذها كافة التدابير والاحتياطات تجاه فايروس "كورونا"، حيث قامت فرق النظافة في الوزارة بتعقيم منشآتها تماشياً مع حملة الوقاية للحد من انتشار الفايروس.

وكانت الوزارة قد اتخذت عدة تدابير بدأت بمنع الحضور الجماهيري قبل أن تعلن تعليق النشاط الرياضي بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات، وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة حتى إشعار آخر، وذلك بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19).