النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

مصدر مسؤول: "ضريبة الدخل" لم يسبق نقاشه في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية وليس مطروحًا للنقاش أساسًا

ارتفاع غير متوقع لمخزونات النفط الأمريكية

زيادة 536.6 مليون برميل في أسبوع

ارتفعت مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير بالولايات المتحدة على غير المتوقع، وتراجع مخزون البنزين، بحسب ما أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم (الأربعاء).

وأوضحت الإدارة أن مخزون الخام ارتفع 4.9 برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 17 يوليو (تموز)، ليصل إلى 536.6 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز تراجعًا قدره 2.1 مليون برميل، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن مخزونات الخام صعدت بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وأشارت الإدارة إلى أن معدل استهلاك الخام بمصافي التكرير انخفض 103 آلاف برميل يوميًا الأسبوع الماضي، وتراجع معدل استغلال طاقة المصافي 0.2 نقطة مئوية.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 1.8 مليون برميل إلى 246.7 مليون برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 76 ألف برميل يوميًا الأسبوع الماضي.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
ارتفاع غير متوقع لمخزونات النفط الأمريكية
سبق

ارتفعت مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير بالولايات المتحدة على غير المتوقع، وتراجع مخزون البنزين، بحسب ما أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم (الأربعاء).

وأوضحت الإدارة أن مخزون الخام ارتفع 4.9 برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 17 يوليو (تموز)، ليصل إلى 536.6 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز تراجعًا قدره 2.1 مليون برميل، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن مخزونات الخام صعدت بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وأشارت الإدارة إلى أن معدل استهلاك الخام بمصافي التكرير انخفض 103 آلاف برميل يوميًا الأسبوع الماضي، وتراجع معدل استغلال طاقة المصافي 0.2 نقطة مئوية.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 1.8 مليون برميل إلى 246.7 مليون برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 76 ألف برميل يوميًا الأسبوع الماضي.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
09:47 PM

ارتفاع غير متوقع لمخزونات النفط الأمريكية

زيادة 536.6 مليون برميل في أسبوع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,481

ارتفعت مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير بالولايات المتحدة على غير المتوقع، وتراجع مخزون البنزين، بحسب ما أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم (الأربعاء).

وأوضحت الإدارة أن مخزون الخام ارتفع 4.9 برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 17 يوليو (تموز)، ليصل إلى 536.6 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز تراجعًا قدره 2.1 مليون برميل، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن مخزونات الخام صعدت بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وأشارت الإدارة إلى أن معدل استهلاك الخام بمصافي التكرير انخفض 103 آلاف برميل يوميًا الأسبوع الماضي، وتراجع معدل استغلال طاقة المصافي 0.2 نقطة مئوية.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 1.8 مليون برميل إلى 246.7 مليون برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 76 ألف برميل يوميًا الأسبوع الماضي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,970
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,499
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,103
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,223

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة