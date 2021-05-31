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"الإرياني" يحذر من ‏تصعيد ميليشيا الحوثي لتجنيد اللاجئين والمهاجرين

أكد أنها جريمة حرب ضد الإنسانية.. ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، من تصعيد الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لعمليات استدراج وتجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة في مناطق سيطرتها.

وقال الوزير معمر الإرياني وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم: "إن ميليشيا الحوثي تواصل تجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة بالقوة وإرسالهم لمحارق الموت، مع ارتفاع فاتورة خسائرها، ونفاد مخزونها البشري جراء مغامراتها العسكرية في مختلف جبهات محافظة مأرب اليمنية، وعزوف أبناء القبائل عن الانخراط خلف دعوات التجنيد والحشد والتعبئة".

وأضاف الإرياني أن إقرار الميليشيا الحوثي بتجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة، والزج بهم في هجمات انتحارية، واستغلالهم في أعمال قتالية تستهدف أمن واستقرار اليمن ودول الجوار وتهديد المصالح الدولية، جريمة حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية".

ودعا منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية لإدانة عمليات تجنيد ميليشيا الحوثي الإرهابية للمهاجرين واللاجئين الأفارقة واستغلالهم في أعمال قتالية، والضغط على الميليشيا لوقف استخدامهم وقوداً لمعاركها العبثية، وتنفيذ أجندة النظام الإيراني وسياساته التخريبية في اليمن والمنطقة.

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"الإرياني" يحذر من ‏تصعيد ميليشيا الحوثي لتجنيد اللاجئين والمهاجرين
سبق

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، من تصعيد الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لعمليات استدراج وتجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة في مناطق سيطرتها.

وقال الوزير معمر الإرياني وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم: "إن ميليشيا الحوثي تواصل تجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة بالقوة وإرسالهم لمحارق الموت، مع ارتفاع فاتورة خسائرها، ونفاد مخزونها البشري جراء مغامراتها العسكرية في مختلف جبهات محافظة مأرب اليمنية، وعزوف أبناء القبائل عن الانخراط خلف دعوات التجنيد والحشد والتعبئة".

وأضاف الإرياني أن إقرار الميليشيا الحوثي بتجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة، والزج بهم في هجمات انتحارية، واستغلالهم في أعمال قتالية تستهدف أمن واستقرار اليمن ودول الجوار وتهديد المصالح الدولية، جريمة حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية".

ودعا منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية لإدانة عمليات تجنيد ميليشيا الحوثي الإرهابية للمهاجرين واللاجئين الأفارقة واستغلالهم في أعمال قتالية، والضغط على الميليشيا لوقف استخدامهم وقوداً لمعاركها العبثية، وتنفيذ أجندة النظام الإيراني وسياساته التخريبية في اليمن والمنطقة.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
07:49 PM

"الإرياني" يحذر من ‏تصعيد ميليشيا الحوثي لتجنيد اللاجئين والمهاجرين

أكد أنها جريمة حرب ضد الإنسانية.. ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، من تصعيد الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لعمليات استدراج وتجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة في مناطق سيطرتها.

وقال الوزير معمر الإرياني وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم: "إن ميليشيا الحوثي تواصل تجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة بالقوة وإرسالهم لمحارق الموت، مع ارتفاع فاتورة خسائرها، ونفاد مخزونها البشري جراء مغامراتها العسكرية في مختلف جبهات محافظة مأرب اليمنية، وعزوف أبناء القبائل عن الانخراط خلف دعوات التجنيد والحشد والتعبئة".

وأضاف الإرياني أن إقرار الميليشيا الحوثي بتجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة، والزج بهم في هجمات انتحارية، واستغلالهم في أعمال قتالية تستهدف أمن واستقرار اليمن ودول الجوار وتهديد المصالح الدولية، جريمة حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية".

ودعا منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية لإدانة عمليات تجنيد ميليشيا الحوثي الإرهابية للمهاجرين واللاجئين الأفارقة واستغلالهم في أعمال قتالية، والضغط على الميليشيا لوقف استخدامهم وقوداً لمعاركها العبثية، وتنفيذ أجندة النظام الإيراني وسياساته التخريبية في اليمن والمنطقة.

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