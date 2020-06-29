وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً.

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

تشمل 6 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-29 نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران. وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب وحبونا وثار ويدمة وخباش وشرورة. وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441 09:49 AM

تشمل 6 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى 7 مساءً





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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب وحبونا وثار ويدمة وخباش وشرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً.