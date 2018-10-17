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بقرار وزير العمل.. مجلس مؤقت لتسيير أعمال جمعية المدربين السعوديين بمكة

بدأ مباشرة مهامه واستكمال الإجراءات اللازمة لقبول الأعضاء بالجمعية العمومية

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، قرارًا يقضي بتعيين مجلس إدارة مؤقت لتسيير أعمال جمعية المدربين السعوديين بمكة المكرمة لمدة ستة أشهر.

وفي التفاصيل: يضم مجلس الإدارة المؤقت كلًا من: علي الحلواني رئيسًا، سعد الشبيلي نائبًا للرئيس، سناء عبدالعزيز فرحات عضوًا، عبدالرحيم بن عمر عضوًا، وذكرى المسرحي عضوًا.

ووصل مجلس الإدارة المؤقت إلى مقر الجمعية للبدء في مباشرة مهامه الموكلة إليه لتسيير أعمال الجمعية، ومتابعة ما للجمعية من حقوق لدى الغير، واستكمال الإجراءات اللازمة لقبول أعضاء جدد بعضوية الجمعية العمومية، وترشيح أعضاء عاملين لعضوية مجلس إدارة الجمعية، كذلك الترتيب لعقد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية قبل انتهاء مدة المجلس.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جمعية المدربين السعوديين

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بقرار وزير العمل.. مجلس مؤقت لتسيير أعمال جمعية المدربين السعوديين بمكة
سبق

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، قرارًا يقضي بتعيين مجلس إدارة مؤقت لتسيير أعمال جمعية المدربين السعوديين بمكة المكرمة لمدة ستة أشهر.

وفي التفاصيل: يضم مجلس الإدارة المؤقت كلًا من: علي الحلواني رئيسًا، سعد الشبيلي نائبًا للرئيس، سناء عبدالعزيز فرحات عضوًا، عبدالرحيم بن عمر عضوًا، وذكرى المسرحي عضوًا.

ووصل مجلس الإدارة المؤقت إلى مقر الجمعية للبدء في مباشرة مهامه الموكلة إليه لتسيير أعمال الجمعية، ومتابعة ما للجمعية من حقوق لدى الغير، واستكمال الإجراءات اللازمة لقبول أعضاء جدد بعضوية الجمعية العمومية، وترشيح أعضاء عاملين لعضوية مجلس إدارة الجمعية، كذلك الترتيب لعقد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية قبل انتهاء مدة المجلس.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
10:39 PM

بقرار وزير العمل.. مجلس مؤقت لتسيير أعمال جمعية المدربين السعوديين بمكة

بدأ مباشرة مهامه واستكمال الإجراءات اللازمة لقبول الأعضاء بالجمعية العمومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، قرارًا يقضي بتعيين مجلس إدارة مؤقت لتسيير أعمال جمعية المدربين السعوديين بمكة المكرمة لمدة ستة أشهر.

وفي التفاصيل: يضم مجلس الإدارة المؤقت كلًا من: علي الحلواني رئيسًا، سعد الشبيلي نائبًا للرئيس، سناء عبدالعزيز فرحات عضوًا، عبدالرحيم بن عمر عضوًا، وذكرى المسرحي عضوًا.

ووصل مجلس الإدارة المؤقت إلى مقر الجمعية للبدء في مباشرة مهامه الموكلة إليه لتسيير أعمال الجمعية، ومتابعة ما للجمعية من حقوق لدى الغير، واستكمال الإجراءات اللازمة لقبول أعضاء جدد بعضوية الجمعية العمومية، وترشيح أعضاء عاملين لعضوية مجلس إدارة الجمعية، كذلك الترتيب لعقد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية قبل انتهاء مدة المجلس.

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