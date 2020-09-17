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لمدة موسمين .. "الفرنسي" كارتيرون يقود التعاون "فنيًا"

أعلن نادي التعاون، أمس الأربعاء، التعاقد رسميًا مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب فريقه الأول لكرة القدم، لمدة موسمين، خلفًا للوطني عبد الله عسيري المدرب المؤقت.
وأوضح التعاون أن المدرب الفرنسي، سيلتحق ببعثة الفريق في الدوحة، لقيادته فيما تبقى من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يتصدر الفريق مجموعته بـ6 نقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لمدة موسمين .. "الفرنسي" كارتيرون يقود التعاون "فنيًا"
سبق

أعلن نادي التعاون، أمس الأربعاء، التعاقد رسميًا مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب فريقه الأول لكرة القدم، لمدة موسمين، خلفًا للوطني عبد الله عسيري المدرب المؤقت.
وأوضح التعاون أن المدرب الفرنسي، سيلتحق ببعثة الفريق في الدوحة، لقيادته فيما تبقى من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يتصدر الفريق مجموعته بـ6 نقاط.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
12:03 AM

لمدة موسمين .. "الفرنسي" كارتيرون يقود التعاون "فنيًا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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أعلن نادي التعاون، أمس الأربعاء، التعاقد رسميًا مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب فريقه الأول لكرة القدم، لمدة موسمين، خلفًا للوطني عبد الله عسيري المدرب المؤقت.
وأوضح التعاون أن المدرب الفرنسي، سيلتحق ببعثة الفريق في الدوحة، لقيادته فيما تبقى من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يتصدر الفريق مجموعته بـ6 نقاط.

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