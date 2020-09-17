لمدة موسمين .. "الفرنسي" كارتيرون يقود التعاون "فنيًا"

أعلن نادي التعاون، أمس الأربعاء، التعاقد رسميًا مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب فريقه الأول لكرة القدم، لمدة موسمين، خلفًا للوطني عبد الله عسيري المدرب المؤقت.

وأوضح التعاون أن المدرب الفرنسي، سيلتحق ببعثة الفريق في الدوحة، لقيادته فيما تبقى من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يتصدر الفريق مجموعته بـ6 نقاط.