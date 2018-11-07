كشفت وزارة الإسكان عن تخصيصها 27137 خيارًا سكنيًّا وتمويليًّا للمستفيدين في منطقة القصيم، وذلك عبر برنامج "سكني" منذ انطلاقه العام الماضي حتى الدفعة العاشرة منتصف الشهر الماضي، وأوضحت أن ذلك يلبي ما يقارب 92 % من احتياج سكان المنطقة المدرجين على قوائم الوزارة البالغ عددهم نحو 29 ألف مواطن ومواطنة. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم أنه تم خلال الدفعات السابقة من برنامج "سكني" تخصيص 1356 وحدة سكنية جاهزة، تتوزع في مشاريع وزارة الإسكان العشرة التي تشمل معظم محافظات المنطقة، إضافة إلى 9645 أرضًا مجانية، كما تم من خلال البرنامج تخصيص 16136 قرضًا عقاريًّا مدعوم الأرباح بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية. وأشارت إلى أنه تم من خلال "سكني" تقديم 9645 أرضًا مجانية، تتوزع في مختلف مراكز ومحافظات منطقة القصيم، وأن ذلك الخيار يتيح للمواطنين فرصة الحصول على أرض مطورة للراغبين في بناء منازلهم، كما أن البرنامج يتيح للمواطنين كافة فرصة شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو "البناء الذاتي" لمن يمتلكون أراضي، والحصول على قرض عقاري يصلإلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة 100 % لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وذلك من خلال صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية. وأعلنت وزارة الإسكان خلال الدفعات السابقة من برنامج "سكني" تخصيص عدد من الخيارات السكنية والتمويلية للمستفيدين في منطقة القصيم، تشمل إطلاق مشاريع الفلل الجاهزة التي تأتي ضمن مشاريع الوزارة، وهي 10 مشاريع سكنية متكاملة الخدمات، توفر 1356 فيلا سكنية بمساحة 500 متر مربع للفيلا، تتوزع في (بريدة، عنيزة، المذنب، الرس، البكيرية، البدائع، النبهانية، الشماسية، عيون الجواء ورياض الخبراء). وتتميز هذه المشاريع بتكامل البنية التحتية والمرافقالعامة. وتتوزع المشاريع السكنية في منطقة القصيم على 10 مدن ومحافظات، منها ثلاثة مشاريع تم إعلانها وإتاحتها للمستفيدين في برنامج "سكني" خلال الدفعات السابقة في مرحلتَيْه الأولى والثانية

تخصيص 27 ألف خيار سكني وتمويلي لمستفيدين بـ"القصيم" خلال أقل من عامَيْن وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-11-07 كشفت وزارة الإسكان عن تخصيصها 27137 خيارًا سكنيًّا وتمويليًّا للمستفيدين في منطقة القصيم، وذلك عبر برنامج "سكني" منذ انطلاقه العام الماضي حتى الدفعة العاشرة منتصف الشهر الماضي، وأوضحت أن ذلك يلبي ما يقارب 92 % من احتياج سكان المنطقة المدرجين على قوائم الوزارة البالغ عددهم نحو 29 ألف مواطن ومواطنة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم أنه تم خلال الدفعات السابقة من برنامج "سكني" تخصيص 1356 وحدة سكنية جاهزة، تتوزع في مشاريع وزارة الإسكان العشرة التي تشمل معظم محافظات المنطقة، إضافة إلى 9645 أرضًا مجانية، كما تم من خلال البرنامج تخصيص 16136 قرضًا عقاريًّا مدعوم الأرباح بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأشارت إلى أنه تم من خلال "سكني" تقديم 9645 أرضًا مجانية، تتوزع في مختلف مراكز ومحافظات منطقة القصيم، وأن ذلك الخيار يتيح للمواطنين فرصة الحصول على أرض مطورة للراغبين في بناء منازلهم، كما أن البرنامج يتيح للمواطنين كافة فرصة شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو "البناء الذاتي" لمن يمتلكون أراضي، والحصول على قرض عقاري يصلإلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة 100 % لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وذلك من خلال صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.



وأعلنت وزارة الإسكان خلال الدفعات السابقة من برنامج "سكني" تخصيص عدد من الخيارات السكنية والتمويلية للمستفيدين في منطقة القصيم، تشمل إطلاق مشاريع الفلل الجاهزة التي تأتي ضمن مشاريع الوزارة، وهي 10 مشاريع سكنية متكاملة الخدمات، توفر 1356 فيلا سكنية بمساحة 500 متر مربع للفيلا، تتوزع في (بريدة، عنيزة، المذنب، الرس، البكيرية، البدائع، النبهانية، الشماسية، عيون الجواء ورياض الخبراء). وتتميز هذه المشاريع بتكامل البنية التحتية والمرافقالعامة.



وتتوزع المشاريع السكنية في منطقة القصيم على 10 مدن ومحافظات، منها ثلاثة مشاريع تم إعلانها وإتاحتها للمستفيدين في برنامج "سكني" خلال الدفعات السابقة في مرحلتَيْه الأولى والثانية

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440 08:34 PM

تخصيص 27 ألف خيار سكني وتمويلي لمستفيدين بـ"القصيم" خلال أقل من عامَيْن يلبي 92 % من احتياج سكان المنطقة المدرجين على قوائم الوزارة





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كشفت وزارة الإسكان عن تخصيصها 27137 خيارًا سكنيًّا وتمويليًّا للمستفيدين في منطقة القصيم، وذلك عبر برنامج "سكني" منذ انطلاقه العام الماضي حتى الدفعة العاشرة منتصف الشهر الماضي، وأوضحت أن ذلك يلبي ما يقارب 92 % من احتياج سكان المنطقة المدرجين على قوائم الوزارة البالغ عددهم نحو 29 ألف مواطن ومواطنة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم أنه تم خلال الدفعات السابقة من برنامج "سكني" تخصيص 1356 وحدة سكنية جاهزة، تتوزع في مشاريع وزارة الإسكان العشرة التي تشمل معظم محافظات المنطقة، إضافة إلى 9645 أرضًا مجانية، كما تم من خلال البرنامج تخصيص 16136 قرضًا عقاريًّا مدعوم الأرباح بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأشارت إلى أنه تم من خلال "سكني" تقديم 9645 أرضًا مجانية، تتوزع في مختلف مراكز ومحافظات منطقة القصيم، وأن ذلك الخيار يتيح للمواطنين فرصة الحصول على أرض مطورة للراغبين في بناء منازلهم، كما أن البرنامج يتيح للمواطنين كافة فرصة شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو "البناء الذاتي" لمن يمتلكون أراضي، والحصول على قرض عقاري يصلإلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة 100 % لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وذلك من خلال صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.



وأعلنت وزارة الإسكان خلال الدفعات السابقة من برنامج "سكني" تخصيص عدد من الخيارات السكنية والتمويلية للمستفيدين في منطقة القصيم، تشمل إطلاق مشاريع الفلل الجاهزة التي تأتي ضمن مشاريع الوزارة، وهي 10 مشاريع سكنية متكاملة الخدمات، توفر 1356 فيلا سكنية بمساحة 500 متر مربع للفيلا، تتوزع في (بريدة، عنيزة، المذنب، الرس، البكيرية، البدائع، النبهانية، الشماسية، عيون الجواء ورياض الخبراء). وتتميز هذه المشاريع بتكامل البنية التحتية والمرافقالعامة.



وتتوزع المشاريع السكنية في منطقة القصيم على 10 مدن ومحافظات، منها ثلاثة مشاريع تم إعلانها وإتاحتها للمستفيدين في برنامج "سكني" خلال الدفعات السابقة في مرحلتَيْه الأولى والثانية