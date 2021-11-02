اليمن يستدعي سفيره لدى لبنان للتشاور حول التصريحات المستهجنة لوزير الإعلام

شدد على الاستمرار في مواجهة المشروع الإيراني وميليشياته

استدعت الحكومة اليمنية، اليوم "الثلاثاء"، سفيرها لدى لبنان عبدالله الدعيس، للتشاور حول التصريحات المستهجنة من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان، أن حكومة الجمهورية اليمنية تؤكد أن التصريحات المستهجنة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني، تمثل انحرافاً عن الموقف العربي الداعم للقضية اليمنية العادلة في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية التي أوغلت في الإجرام والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وشددت الوزارة على أن اليمن حكومة وشعباً سيستمر في مواجهة المشروع الإيراني وميليشياته، ولن يكون إلا صمام الأمان للجزيرة العربية والمنطقة عموماً، أمام مشاريع الموت والدمار التي يحملها النظام الإيراني وأدواته.