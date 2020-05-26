الصين تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الوفيات 4634 وفاة من بين 82 ألفًا و992 إصابة

أعلنت الصين تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، جميعها لمواطنين صينيين عائدين من الخارج.

وما يزال 81 مريضًا في المستشفيات إلى جانب 408 أشخاص في العزل تحت الملاحظة؛ إما للاشتباه في إصابتهم بالفيروس أو إصابتهم به بالفعل دون ظهور أعراض عليهم.

وسجلت الصين بشكل إجمالي 4634 وفاة بفيروس كورونا من بين 82 ألفًا و992 حالة إصابة سجلتها البلاد.