الكشف عن أسرع سيارة كهربائية في العالم بمعرض دبي الدولي للسيارات

افتتحه "أحمد بن محمد بن راشد".. يعرض كبسولة فيرجن "هايبرلوب ون"

افتتح رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، صباح أمس، معرض دبي الدولي للسيارات في نسخته الخامسة عشرة، والتي تعد الحدث الرائد للسيارات في منطقة الشرق الأوسط، الذي يُنظمه مركز دبي التجاري العالمي من الثاني عشر وحتى السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري.

وقام الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بجولة شملت كافة أروقة المعرض ومنصاته؛ حيث رحّب بالعارضين، وتعرّف منهم على مستقبل صناعة السيارات وأحدث التقنيات والتجهيزات الذكية لكبرى شركات السيارات على مستوى العالم.

واطلع خلال جولته في المعرض الذي يشهد أكثر من 40 حدثًا، إطلاق طرازات جديدة من السيارات يُكشف عنها للمرة الأولى لأكثر من 90 شركة وعلامة تجارية، مبتكرة مجهزة بأحدث التكنولوجيات الذكية وذاتية القيادة والكهربائية.

وبدأ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، جولته في المعرض بزيارة منصة شركة "inkas" الإماراتية لتجهيز السيارات المصفحة والمدرعة، وفي منصة شركة ميتسوبيشي، تعرّف من القائمين على المنصة على سيارة "e-EVOLUTION" الاختبارية، وهو العرض الإقليمي الأول لها، وتعتبر سيارة كهربائية رياضية متعددة الاستخدامات عالية الأداء.

كما زار منصة "GAC Motor" وتَعرّف على أحدث السيارات المعروضة لديها، ومنصة مجموعة "STREIT" الإماراتية لتجهيز السيارات، وكذلك منصة شركة نيسان التي تعرض مجموعة جديدة من الطرازات من بينها نماذج أولية فريدة من نوعها.

وشَهِد الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في منصة "أسبارك اليابانية"، الكشف الأول عن سيارة "أسبارك أو دبليو إل"، وهي أول سيارة يابانية كهربائية خارقة تنتج 1150 حصانًا، وقادرة على الانطلاق من وضع الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في أقل من ثانيتين.

وتوقف عند جناح "جنرال موتورز" التي ضمت مجموعة إطلاقات وتجارب جديدة من "جي إم سي" و"كاديلاك" و"شفروليه".. وفي منصة "لاند روفر" اطلع سموه على تشكيلة طرازات "ديفندر" الجديدة كليًّا، والتي تشهد ظهورها الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تعرف على جديد "جاكوار" سيارة جاكوار I-PACE الكهربائية بالكامل، التي تُعتبر أفضل سيارة خضراء في العالم.

وفي ختام جولته في المعرض عرج على منصة "مرسيدس"، واطلع على الطرازات الحديثة للشركة الأعرق في صناعة السيارات؛ منها سيارة "EQC400" الكهربائية، والتي تتميز بمحيط فاخر وتقنية عالية تشمل نظام مرسيدس MBUX الترفيهي، ومنصة "BMW" التي تضم مجموعة من السيارات الجديدة وسيارة "night sky" الاختبارية من الفئة الثامنة.

ويحظى المعرض هذا العام بالعديد من الابتكارات؛ بما في ذلك الكشف عن أسرع سيارة كهربائية في العالم، وفرصة للتعرف على كبسولة فيرجن "هايبرلوب ون"، ومتابعة فعاليات أول مجموعة من السيدات المالكات للسيارات الخارقة.