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صورة الوزيرات في الحكومة اللبنانية الجديدة وحذاء وزير المالية يثيران الجدال

عقدت اجتماعها للمرة الأولى بالقصر الجمهوري في بعبدا

عقدت الحكومة اللبنانية الجديدة اجتماعها للمرة الأولى، اليوم الأربعاء، في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، بعدما تلقت رسالة دعم من الأمم المتحدة.

وقال الرئيس عون في مستهل الجلسة للوزراء: إن "مهمتكم دقيقة، وعليكم اكتساب ثقة اللبنانيين والعمل لتحقيق الأهداف التي يتطلعون إليها، سواء بالنسبة إلى المطالب الحياتية التي تحتاج إلى تحقيق، أو الأوضاع الاقتصادية التي تردت نتيجة تراكمها على مدى سنوات طويلة".

وأضاف عون أنه من "الضروري العمل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية، والعمل على طمأنة اللبنانيين إلى مستقبلهم"، مشيراً إلى أنه "سبق أن أعددنا خطة اقتصادية وإصلاحات مالية سيقع على عاتق الحكومة تطبيقها أو تعديلها عند الضرورة".

بدوره قال دياب إن "لبنان أمام كارثة اقتصادية ومالية ونسعى لتخفيفها على الشعب اللبناني".

وقد أثير جدال واسع على مواقع التواصل حول صورة الوزيرات الست في الحكومة الجديدة، ولبنان، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل في لبنان الصورة التذكارية للحكومة الجديدة، ليحظى حذاء وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة باهتمام الناشطين الكبير.

وظهر الوزير الجديد في الصورة التذكارية الرسمية لحكومة حسان دياب، التي أبصرت النور ليل أمس الثلاثاء، وقد لبس حذاء رياضياً أسود اللون.

الحكومة اللبنانية الجديدة ميشال عون

الرئيسية/ أخبار العالم

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صورة الوزيرات في الحكومة اللبنانية الجديدة وحذاء وزير المالية يثيران الجدال
سبق

عقدت الحكومة اللبنانية الجديدة اجتماعها للمرة الأولى، اليوم الأربعاء، في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، بعدما تلقت رسالة دعم من الأمم المتحدة.

وقال الرئيس عون في مستهل الجلسة للوزراء: إن "مهمتكم دقيقة، وعليكم اكتساب ثقة اللبنانيين والعمل لتحقيق الأهداف التي يتطلعون إليها، سواء بالنسبة إلى المطالب الحياتية التي تحتاج إلى تحقيق، أو الأوضاع الاقتصادية التي تردت نتيجة تراكمها على مدى سنوات طويلة".

وأضاف عون أنه من "الضروري العمل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية، والعمل على طمأنة اللبنانيين إلى مستقبلهم"، مشيراً إلى أنه "سبق أن أعددنا خطة اقتصادية وإصلاحات مالية سيقع على عاتق الحكومة تطبيقها أو تعديلها عند الضرورة".

بدوره قال دياب إن "لبنان أمام كارثة اقتصادية ومالية ونسعى لتخفيفها على الشعب اللبناني".

وقد أثير جدال واسع على مواقع التواصل حول صورة الوزيرات الست في الحكومة الجديدة، ولبنان، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل في لبنان الصورة التذكارية للحكومة الجديدة، ليحظى حذاء وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة باهتمام الناشطين الكبير.

وظهر الوزير الجديد في الصورة التذكارية الرسمية لحكومة حسان دياب، التي أبصرت النور ليل أمس الثلاثاء، وقد لبس حذاء رياضياً أسود اللون.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
05:01 PM

صورة الوزيرات في الحكومة اللبنانية الجديدة وحذاء وزير المالية يثيران الجدال

عقدت اجتماعها للمرة الأولى بالقصر الجمهوري في بعبدا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت الحكومة اللبنانية الجديدة اجتماعها للمرة الأولى، اليوم الأربعاء، في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، بعدما تلقت رسالة دعم من الأمم المتحدة.

وقال الرئيس عون في مستهل الجلسة للوزراء: إن "مهمتكم دقيقة، وعليكم اكتساب ثقة اللبنانيين والعمل لتحقيق الأهداف التي يتطلعون إليها، سواء بالنسبة إلى المطالب الحياتية التي تحتاج إلى تحقيق، أو الأوضاع الاقتصادية التي تردت نتيجة تراكمها على مدى سنوات طويلة".

وأضاف عون أنه من "الضروري العمل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية، والعمل على طمأنة اللبنانيين إلى مستقبلهم"، مشيراً إلى أنه "سبق أن أعددنا خطة اقتصادية وإصلاحات مالية سيقع على عاتق الحكومة تطبيقها أو تعديلها عند الضرورة".

بدوره قال دياب إن "لبنان أمام كارثة اقتصادية ومالية ونسعى لتخفيفها على الشعب اللبناني".

وقد أثير جدال واسع على مواقع التواصل حول صورة الوزيرات الست في الحكومة الجديدة، ولبنان، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل في لبنان الصورة التذكارية للحكومة الجديدة، ليحظى حذاء وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة باهتمام الناشطين الكبير.

وظهر الوزير الجديد في الصورة التذكارية الرسمية لحكومة حسان دياب، التي أبصرت النور ليل أمس الثلاثاء، وقد لبس حذاء رياضياً أسود اللون.

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