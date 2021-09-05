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"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة وتدنٍ في الرؤية على مكة والمدينة والمرتفعات

ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على السواحل

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة وتدنٍ في الرؤية على مكة والمدينة والمرتفعات
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
08:10 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة وتدنٍ في الرؤية على مكة والمدينة والمرتفعات

ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على السواحل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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