النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تزيّن بعضها ملابس إحرام .. مشهد مهيب لتشييع 58 جنازة فجراً بالحرم

مقطع تمّ تداوله وصلاة وسط دعوات بالرحمة وأن يسكنهم الله فسيح جناته

تداول عددٌ من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه تشييع 58 جنازة بالحرم المكي الشريف.

وبحسب المعلومات؛ فإن الصلاة تمّت عليهم، فجر أمس الجمعة، بالمسجد الحرام، وسط دعوات المصلين لهم بالرحمة والمغفرة والقبول، وأن يسكنهم فسيح جناته.

وكان مقطع فيديو قد تمّ تداوله خلال الساعات الماضية يظهر فيه لحظة تشييع 58 جنازة بالمسجد الحرام؛ منهم مَن ظهر بملابس الإحرام، حيث أكّد مصدرٌ في رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن التشييع كان فجر أمس الجمعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تزيّن بعضها ملابس إحرام .. مشهد مهيب لتشييع 58 جنازة فجراً بالحرم
سبق

تداول عددٌ من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه تشييع 58 جنازة بالحرم المكي الشريف.

وبحسب المعلومات؛ فإن الصلاة تمّت عليهم، فجر أمس الجمعة، بالمسجد الحرام، وسط دعوات المصلين لهم بالرحمة والمغفرة والقبول، وأن يسكنهم فسيح جناته.

وكان مقطع فيديو قد تمّ تداوله خلال الساعات الماضية يظهر فيه لحظة تشييع 58 جنازة بالمسجد الحرام؛ منهم مَن ظهر بملابس الإحرام، حيث أكّد مصدرٌ في رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن التشييع كان فجر أمس الجمعة.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
11:02 AM

تزيّن بعضها ملابس إحرام .. مشهد مهيب لتشييع 58 جنازة فجراً بالحرم

مقطع تمّ تداوله وصلاة وسط دعوات بالرحمة وأن يسكنهم الله فسيح جناته

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
8,980

تداول عددٌ من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه تشييع 58 جنازة بالحرم المكي الشريف.

وبحسب المعلومات؛ فإن الصلاة تمّت عليهم، فجر أمس الجمعة، بالمسجد الحرام، وسط دعوات المصلين لهم بالرحمة والمغفرة والقبول، وأن يسكنهم فسيح جناته.

وكان مقطع فيديو قد تمّ تداوله خلال الساعات الماضية يظهر فيه لحظة تشييع 58 جنازة بالمسجد الحرام؛ منهم مَن ظهر بملابس الإحرام، حيث أكّد مصدرٌ في رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن التشييع كان فجر أمس الجمعة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,907
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,823
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,793
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,920

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة