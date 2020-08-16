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فرق الدفاع المدني بالطائف تنتشل جثتين لشخصين غرقًا في "سد صعب"

فريق التحقيق باشر أعماله في الموقع

تمكنت فرق الإنقاذ المائي بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، من انتشال جثتين لشخصين غرقا في سد صعب.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغًا في تمام الساعة (18:42) من مساء أمس السبت الموافق٢٥ / ١٢ / ١٤٤١هـ يفيد عن اشتباه غرق شخصين بسد صعب.

وقال: "على الفور جرى تحريك فرقًالإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث، وبالوصول قامت الفرق بتطبيق خطة للبحث عن طريق الغواصين، وتم العثور على جثة أحد الأشخاص وانتشالها، فيما واصلت الفرق البحث حتى صباح هذا اليوم الأحد.

حيث تم العثور على الجثة الأخرى وانتشالها، نسأل الله أن يتغمدهما بواسع رحمته".

وأكد مباشرة فريق التحقيق أعماله بالموقع، وتم تسليم الحالة للجهة المختصة. وأهاب العقيد "القرني" بالمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، بضرورة أخذ الحيطة والحذر في هذه الفترة، التي تشهد تغيرات مناخية والالتزام بتعليمات السلامة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة، ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، وعدم الاقتراب والسباحة في السدود والمستنقعات المائية التي تخلفها مياه الامطار، وحث الجميع على مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنيًا السلامة للجميع.

يُشار إلى أن "سبق" كانت قد تابعت مهام رجال الدفاع المدني بالطائف بعد انتشال جثة الشخص الأول، لحين أن استكملت مهامها وانتشلت جثة الشخص الثاني.


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فرق الدفاع المدني بالطائف تنتشل جثتين لشخصين غرقًا في "سد صعب"
سبق

تمكنت فرق الإنقاذ المائي بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، من انتشال جثتين لشخصين غرقا في سد صعب.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغًا في تمام الساعة (18:42) من مساء أمس السبت الموافق٢٥ / ١٢ / ١٤٤١هـ يفيد عن اشتباه غرق شخصين بسد صعب.

وقال: "على الفور جرى تحريك فرقًالإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث، وبالوصول قامت الفرق بتطبيق خطة للبحث عن طريق الغواصين، وتم العثور على جثة أحد الأشخاص وانتشالها، فيما واصلت الفرق البحث حتى صباح هذا اليوم الأحد.

حيث تم العثور على الجثة الأخرى وانتشالها، نسأل الله أن يتغمدهما بواسع رحمته".

وأكد مباشرة فريق التحقيق أعماله بالموقع، وتم تسليم الحالة للجهة المختصة. وأهاب العقيد "القرني" بالمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، بضرورة أخذ الحيطة والحذر في هذه الفترة، التي تشهد تغيرات مناخية والالتزام بتعليمات السلامة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة، ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، وعدم الاقتراب والسباحة في السدود والمستنقعات المائية التي تخلفها مياه الامطار، وحث الجميع على مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنيًا السلامة للجميع.

يُشار إلى أن "سبق" كانت قد تابعت مهام رجال الدفاع المدني بالطائف بعد انتشال جثة الشخص الأول، لحين أن استكملت مهامها وانتشلت جثة الشخص الثاني.


16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
09:21 PM

فرق الدفاع المدني بالطائف تنتشل جثتين لشخصين غرقًا في "سد صعب"

فريق التحقيق باشر أعماله في الموقع

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فهد العتيبي - الطائف
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تمكنت فرق الإنقاذ المائي بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، من انتشال جثتين لشخصين غرقا في سد صعب.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغًا في تمام الساعة (18:42) من مساء أمس السبت الموافق٢٥ / ١٢ / ١٤٤١هـ يفيد عن اشتباه غرق شخصين بسد صعب.

وقال: "على الفور جرى تحريك فرقًالإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث، وبالوصول قامت الفرق بتطبيق خطة للبحث عن طريق الغواصين، وتم العثور على جثة أحد الأشخاص وانتشالها، فيما واصلت الفرق البحث حتى صباح هذا اليوم الأحد.

حيث تم العثور على الجثة الأخرى وانتشالها، نسأل الله أن يتغمدهما بواسع رحمته".

وأكد مباشرة فريق التحقيق أعماله بالموقع، وتم تسليم الحالة للجهة المختصة. وأهاب العقيد "القرني" بالمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، بضرورة أخذ الحيطة والحذر في هذه الفترة، التي تشهد تغيرات مناخية والالتزام بتعليمات السلامة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة، ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، وعدم الاقتراب والسباحة في السدود والمستنقعات المائية التي تخلفها مياه الامطار، وحث الجميع على مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنيًا السلامة للجميع.

يُشار إلى أن "سبق" كانت قد تابعت مهام رجال الدفاع المدني بالطائف بعد انتشال جثة الشخص الأول، لحين أن استكملت مهامها وانتشلت جثة الشخص الثاني.


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