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طقس الاثنين: سُحب رعدية من شمال غرب السعودية نحو الجنوب.. وهذه توقعات الأمطار

تشمل المدينة المنورة وحائل والقصيم وحفر الباطن وجدة.. وبشكل متفرق على الرياض

تدخل السعودية اليوم الاثنين في اليوم الثاني من تأثير الحالة الجوية الماطرة التي كانت جيدة إلى قوية التأثير على تبوك والجوف، وأجزاء من المدينة والحدود.

وتفصيلاً، يُتوقع أن تندفع كتلة هوائية باردة من الشمال، تعمل على تغيُّر في بنية النظام الجوي، وحدوث تغيُّر في نمط المنخفض الجوي من البحر الأحمر "منخفض حراري"؛ ليصبح منخفضًا جويًّا في طبقات الجو كافة "جبهي الطابع" مصحوبًا بجبهة هوائية باردة.

وأثناء حركة المنخفض الجوي من غرب السعودية نحو الشمال تتشكل جبهة هوائية باردة الليلة، وخلال اليوم الاثنين، تعمل على دفع النطاق الماطر وقطار السُّحب الرعدية من شمال غرب السعودية نحو الجنوب والشرق؛ وبذلك ستشمل الأمطار الرعدية عموم المدينة المنورة، بما فيها المدينة نفسها، ومنطقة حائل والقصيم وحفر الباطن.

وتشمل الأمطار مدينة جدة مع ساعات فجر وصباح الاثنين بمشيئة الله، فيما تصل الأمطار بشكل ضعيف ومتفرق للعاصمة الرياض ليلة الاثنين، خاصة فجر وصباح الثلاثاء.

ووفقًا لـ"طقس العرب" فإن موجة الغبار بدأت بالتشكُّل عصر الأحد في الأجزاء الشرقية من غرب السعودية، ويُتوقع أن تتحرك شمالاً نحو الحدود الشمالية مرورًا بالجوف ليلة الأحد؛ لتشتد عصر ومساء وليلة الاثنين، وتتحول إلى موجة غبار كثيفة على حفر الباطن والكويت وشمال الشرقية، وبشكل متوسط الكثافة على الرياض والقصيم ووسط الشرقية وسواحلها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طقس الاثنين: سُحب رعدية من شمال غرب السعودية نحو الجنوب.. وهذه توقعات الأمطار
سبق

تدخل السعودية اليوم الاثنين في اليوم الثاني من تأثير الحالة الجوية الماطرة التي كانت جيدة إلى قوية التأثير على تبوك والجوف، وأجزاء من المدينة والحدود.

وتفصيلاً، يُتوقع أن تندفع كتلة هوائية باردة من الشمال، تعمل على تغيُّر في بنية النظام الجوي، وحدوث تغيُّر في نمط المنخفض الجوي من البحر الأحمر "منخفض حراري"؛ ليصبح منخفضًا جويًّا في طبقات الجو كافة "جبهي الطابع" مصحوبًا بجبهة هوائية باردة.

وأثناء حركة المنخفض الجوي من غرب السعودية نحو الشمال تتشكل جبهة هوائية باردة الليلة، وخلال اليوم الاثنين، تعمل على دفع النطاق الماطر وقطار السُّحب الرعدية من شمال غرب السعودية نحو الجنوب والشرق؛ وبذلك ستشمل الأمطار الرعدية عموم المدينة المنورة، بما فيها المدينة نفسها، ومنطقة حائل والقصيم وحفر الباطن.

وتشمل الأمطار مدينة جدة مع ساعات فجر وصباح الاثنين بمشيئة الله، فيما تصل الأمطار بشكل ضعيف ومتفرق للعاصمة الرياض ليلة الاثنين، خاصة فجر وصباح الثلاثاء.

ووفقًا لـ"طقس العرب" فإن موجة الغبار بدأت بالتشكُّل عصر الأحد في الأجزاء الشرقية من غرب السعودية، ويُتوقع أن تتحرك شمالاً نحو الحدود الشمالية مرورًا بالجوف ليلة الأحد؛ لتشتد عصر ومساء وليلة الاثنين، وتتحول إلى موجة غبار كثيفة على حفر الباطن والكويت وشمال الشرقية، وبشكل متوسط الكثافة على الرياض والقصيم ووسط الشرقية وسواحلها.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
12:58 AM

طقس الاثنين: سُحب رعدية من شمال غرب السعودية نحو الجنوب.. وهذه توقعات الأمطار

تشمل المدينة المنورة وحائل والقصيم وحفر الباطن وجدة.. وبشكل متفرق على الرياض

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
1
4,822

تدخل السعودية اليوم الاثنين في اليوم الثاني من تأثير الحالة الجوية الماطرة التي كانت جيدة إلى قوية التأثير على تبوك والجوف، وأجزاء من المدينة والحدود.

وتفصيلاً، يُتوقع أن تندفع كتلة هوائية باردة من الشمال، تعمل على تغيُّر في بنية النظام الجوي، وحدوث تغيُّر في نمط المنخفض الجوي من البحر الأحمر "منخفض حراري"؛ ليصبح منخفضًا جويًّا في طبقات الجو كافة "جبهي الطابع" مصحوبًا بجبهة هوائية باردة.

وأثناء حركة المنخفض الجوي من غرب السعودية نحو الشمال تتشكل جبهة هوائية باردة الليلة، وخلال اليوم الاثنين، تعمل على دفع النطاق الماطر وقطار السُّحب الرعدية من شمال غرب السعودية نحو الجنوب والشرق؛ وبذلك ستشمل الأمطار الرعدية عموم المدينة المنورة، بما فيها المدينة نفسها، ومنطقة حائل والقصيم وحفر الباطن.

وتشمل الأمطار مدينة جدة مع ساعات فجر وصباح الاثنين بمشيئة الله، فيما تصل الأمطار بشكل ضعيف ومتفرق للعاصمة الرياض ليلة الاثنين، خاصة فجر وصباح الثلاثاء.

ووفقًا لـ"طقس العرب" فإن موجة الغبار بدأت بالتشكُّل عصر الأحد في الأجزاء الشرقية من غرب السعودية، ويُتوقع أن تتحرك شمالاً نحو الحدود الشمالية مرورًا بالجوف ليلة الأحد؛ لتشتد عصر ومساء وليلة الاثنين، وتتحول إلى موجة غبار كثيفة على حفر الباطن والكويت وشمال الشرقية، وبشكل متوسط الكثافة على الرياض والقصيم ووسط الشرقية وسواحلها.

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