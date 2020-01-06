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ترامب يهدِّد إيران بضربة سريعة بعد سقوط صواريخ على السفارة الأمريكية ببغداد

قال إن هذه التصريحات ستكون بمنزلة إخطار للكونغرس حال استهداف أي أمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترد بضربة سريعة، وربما غير متناسبة، على أي ضربة إيرانية؛ وذلك بعدما أفادت مصادر عراقية اليوم الأحد بسقوط صواريخ في منطقة السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، وفقًا لموقع قناة العربية.

وفي التفاصيل، قال ترامب إن التصريحات الإعلامية هذه ستكون بمنزلة إخطار للكونغرس إذا استهدفت إيران أي أمريكي.

جاء ذلك فيما أعلن الجيش العراقي الأحد أن 6 صواريخ كاتيوشا سقطت على بغداد، منها 3 على المنطقة الخضراء شديدة التحصين، و3 أخرى على منطقة الجادرية المجاورة.

وأكد الجيش العراقي في بيان له سقوط صواريخ على وسط العاصمة بغداد، فيما أعلنت مصادر إصابة مدنيين بسقوط صاروخ على منزل سكني مقابل السفارة الأمريكية في العاصمة، إضافة إلى وقوع إصابات في منطقة الجادرية قرب الجسر المعلق المؤدي إلى السفارة.

وأكد سكان في بغداد وجود تحليق كثيف للطيران الأمريكي في تلك المنطقة.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان البرلمان العراقي في وقت سابق الأحد قرارًا يقضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد.

في السياق ذاته، أشار مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إلى أن قوة الصواريخ الإيرانية في حالة تأهب قصوى في كل أنحاء البلاد، مؤكدًا أنه من غير الواضح ما إذا كانت حالة التأهب في إيران دفاعية أم لكي تكون طهران أكثر استعدادًا للهجوم.

وأشار إلى أن الجيش الأمريكي يتابع عن كثب أي تحركات أخرى للقوات الصاروخية الإيرانية.

ومن جهة أخرى، وفي إطار الضغوط التي تمارسها بعض ميليشيات الحشد الشعبي على المؤسسات الرسمية في العراق من أجل الدفع إلى خروج القوات الأمريكية من البلاد بعد الضربة الأمريكية، التي أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، قال زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق العراقية قيس الخزعلي أمس الأحد إن ميليشياته لن تسكت على ما أسماه "الاعتداء على العراق".

وهدد قائد عصائب أهل الحق باستهداف القواعد والمعسكرات الأمريكية في العراق.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب الولايات المتحدة الكونغرس السفارة الأمريكية في بغداد إيران الجيش العراقي

الرئيسية/ أخبار العالم

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ترامب يهدِّد إيران بضربة سريعة بعد سقوط صواريخ على السفارة الأمريكية ببغداد
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترد بضربة سريعة، وربما غير متناسبة، على أي ضربة إيرانية؛ وذلك بعدما أفادت مصادر عراقية اليوم الأحد بسقوط صواريخ في منطقة السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، وفقًا لموقع قناة العربية.

وفي التفاصيل، قال ترامب إن التصريحات الإعلامية هذه ستكون بمنزلة إخطار للكونغرس إذا استهدفت إيران أي أمريكي.

جاء ذلك فيما أعلن الجيش العراقي الأحد أن 6 صواريخ كاتيوشا سقطت على بغداد، منها 3 على المنطقة الخضراء شديدة التحصين، و3 أخرى على منطقة الجادرية المجاورة.

وأكد الجيش العراقي في بيان له سقوط صواريخ على وسط العاصمة بغداد، فيما أعلنت مصادر إصابة مدنيين بسقوط صاروخ على منزل سكني مقابل السفارة الأمريكية في العاصمة، إضافة إلى وقوع إصابات في منطقة الجادرية قرب الجسر المعلق المؤدي إلى السفارة.

وأكد سكان في بغداد وجود تحليق كثيف للطيران الأمريكي في تلك المنطقة.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان البرلمان العراقي في وقت سابق الأحد قرارًا يقضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد.

في السياق ذاته، أشار مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إلى أن قوة الصواريخ الإيرانية في حالة تأهب قصوى في كل أنحاء البلاد، مؤكدًا أنه من غير الواضح ما إذا كانت حالة التأهب في إيران دفاعية أم لكي تكون طهران أكثر استعدادًا للهجوم.

وأشار إلى أن الجيش الأمريكي يتابع عن كثب أي تحركات أخرى للقوات الصاروخية الإيرانية.

ومن جهة أخرى، وفي إطار الضغوط التي تمارسها بعض ميليشيات الحشد الشعبي على المؤسسات الرسمية في العراق من أجل الدفع إلى خروج القوات الأمريكية من البلاد بعد الضربة الأمريكية، التي أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، قال زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق العراقية قيس الخزعلي أمس الأحد إن ميليشياته لن تسكت على ما أسماه "الاعتداء على العراق".

وهدد قائد عصائب أهل الحق باستهداف القواعد والمعسكرات الأمريكية في العراق.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
12:21 AM

ترامب يهدِّد إيران بضربة سريعة بعد سقوط صواريخ على السفارة الأمريكية ببغداد

قال إن هذه التصريحات ستكون بمنزلة إخطار للكونغرس حال استهداف أي أمريكي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترد بضربة سريعة، وربما غير متناسبة، على أي ضربة إيرانية؛ وذلك بعدما أفادت مصادر عراقية اليوم الأحد بسقوط صواريخ في منطقة السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، وفقًا لموقع قناة العربية.

وفي التفاصيل، قال ترامب إن التصريحات الإعلامية هذه ستكون بمنزلة إخطار للكونغرس إذا استهدفت إيران أي أمريكي.

جاء ذلك فيما أعلن الجيش العراقي الأحد أن 6 صواريخ كاتيوشا سقطت على بغداد، منها 3 على المنطقة الخضراء شديدة التحصين، و3 أخرى على منطقة الجادرية المجاورة.

وأكد الجيش العراقي في بيان له سقوط صواريخ على وسط العاصمة بغداد، فيما أعلنت مصادر إصابة مدنيين بسقوط صاروخ على منزل سكني مقابل السفارة الأمريكية في العاصمة، إضافة إلى وقوع إصابات في منطقة الجادرية قرب الجسر المعلق المؤدي إلى السفارة.

وأكد سكان في بغداد وجود تحليق كثيف للطيران الأمريكي في تلك المنطقة.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان البرلمان العراقي في وقت سابق الأحد قرارًا يقضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد.

في السياق ذاته، أشار مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إلى أن قوة الصواريخ الإيرانية في حالة تأهب قصوى في كل أنحاء البلاد، مؤكدًا أنه من غير الواضح ما إذا كانت حالة التأهب في إيران دفاعية أم لكي تكون طهران أكثر استعدادًا للهجوم.

وأشار إلى أن الجيش الأمريكي يتابع عن كثب أي تحركات أخرى للقوات الصاروخية الإيرانية.

ومن جهة أخرى، وفي إطار الضغوط التي تمارسها بعض ميليشيات الحشد الشعبي على المؤسسات الرسمية في العراق من أجل الدفع إلى خروج القوات الأمريكية من البلاد بعد الضربة الأمريكية، التي أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، قال زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق العراقية قيس الخزعلي أمس الأحد إن ميليشياته لن تسكت على ما أسماه "الاعتداء على العراق".

وهدد قائد عصائب أهل الحق باستهداف القواعد والمعسكرات الأمريكية في العراق.

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