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12473 ذبيحة استقبلتها "مسالخ أمانة جدة" في ثاني أيام العيد المبارك

شهدت سهولة تامة في خروج ودخول المواطنين والمقيمين بمساندة المرور

استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة اليوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 12473 ذبيحة، تم ذبحها في ثلاثة مسالخ ثابتة ومسلخ واحد متنقل.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن المذبوحات توزعت -وفق تقرير إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بأمانة جدة- على مسلخ جدة الرئيس الذي استقبل 7441 أضحية، فيما بلغت الأضاحي في مسلخ سوق الأنعام بالخمرة 3895 أضحية، كما تم ذبح 927 أضحية في مسلخ السبيل، بينما بلغت مذبوحات المسلخ المتنقل بحي الحمدانية 210 ذبائح.

وأضاف "الزهراني" بأن المسالخ شهدت سهولة تامة في حركة الدخول والخروج لمركبات المواطنين والمقيمين بمساندة الشرطة والمرور في جميع المهام التنظيمية.

ووضعت أمانة محافظة جدة، ممثلة في إدارة المسالخ وأسواق النفع العام، خطة شاملة، واتخذت الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم الحج من خلال تجهيز المسالخ النظامية، واعتماد مسارات تنظيمية، وتخصيص مسلخ نسائي وقسم خاص لذوي الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تهيئة الحظائر، وتوفير الأغنام، ومتابعة الأنعام المعروضة بحظائر البيع للتأكد من سلامتها.

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12473 ذبيحة استقبلتها "مسالخ أمانة جدة" في ثاني أيام العيد المبارك
سبق

استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة اليوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 12473 ذبيحة، تم ذبحها في ثلاثة مسالخ ثابتة ومسلخ واحد متنقل.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن المذبوحات توزعت -وفق تقرير إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بأمانة جدة- على مسلخ جدة الرئيس الذي استقبل 7441 أضحية، فيما بلغت الأضاحي في مسلخ سوق الأنعام بالخمرة 3895 أضحية، كما تم ذبح 927 أضحية في مسلخ السبيل، بينما بلغت مذبوحات المسلخ المتنقل بحي الحمدانية 210 ذبائح.

وأضاف "الزهراني" بأن المسالخ شهدت سهولة تامة في حركة الدخول والخروج لمركبات المواطنين والمقيمين بمساندة الشرطة والمرور في جميع المهام التنظيمية.

ووضعت أمانة محافظة جدة، ممثلة في إدارة المسالخ وأسواق النفع العام، خطة شاملة، واتخذت الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم الحج من خلال تجهيز المسالخ النظامية، واعتماد مسارات تنظيمية، وتخصيص مسلخ نسائي وقسم خاص لذوي الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تهيئة الحظائر، وتوفير الأغنام، ومتابعة الأنعام المعروضة بحظائر البيع للتأكد من سلامتها.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
10:32 PM

12473 ذبيحة استقبلتها "مسالخ أمانة جدة" في ثاني أيام العيد المبارك

شهدت سهولة تامة في خروج ودخول المواطنين والمقيمين بمساندة المرور

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عبدالله الراجحي - جدة
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استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة اليوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 12473 ذبيحة، تم ذبحها في ثلاثة مسالخ ثابتة ومسلخ واحد متنقل.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن المذبوحات توزعت -وفق تقرير إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بأمانة جدة- على مسلخ جدة الرئيس الذي استقبل 7441 أضحية، فيما بلغت الأضاحي في مسلخ سوق الأنعام بالخمرة 3895 أضحية، كما تم ذبح 927 أضحية في مسلخ السبيل، بينما بلغت مذبوحات المسلخ المتنقل بحي الحمدانية 210 ذبائح.

وأضاف "الزهراني" بأن المسالخ شهدت سهولة تامة في حركة الدخول والخروج لمركبات المواطنين والمقيمين بمساندة الشرطة والمرور في جميع المهام التنظيمية.

ووضعت أمانة محافظة جدة، ممثلة في إدارة المسالخ وأسواق النفع العام، خطة شاملة، واتخذت الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم الحج من خلال تجهيز المسالخ النظامية، واعتماد مسارات تنظيمية، وتخصيص مسلخ نسائي وقسم خاص لذوي الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تهيئة الحظائر، وتوفير الأغنام، ومتابعة الأنعام المعروضة بحظائر البيع للتأكد من سلامتها.

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