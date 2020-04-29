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وزير التعليم يطلق مشروع "مسارات الثانوية والأكاديميات المتخصصة"

لإعداد جيل متعلِّم ومعد للحياة ومؤهَّل للعمل وقادر على المنافسة عالميًّا

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن إطلاق مشروع مسارات الثانوية والأكاديميات المتخصصة لإعداد جيل متعلم.

وكتب الوزير "آل الشيخ" عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "‏تحقيقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة -أعزها الله-، واستمراراً لجهودها في تطوير التعليم العام، ورفع كفاءة منظومته، وفق ‎#رؤية_المملكة_٢٠٣٠؛ تم إطلاق مشروع ‎#مسارات_الثانوية_والأكاديميات المتخصصة؛ لإعداد جيل متعلّم، ومُعدّ للحياة، ومؤهل للعمل، وقادر على مواصلة تعليمه، والمنافسة عالمياً".

عبدالرزاق البجالي مكة المكرمة مسلّم الهواملة الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم يطلق مشروع "مسارات الثانوية والأكاديميات المتخصصة"
سبق

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن إطلاق مشروع مسارات الثانوية والأكاديميات المتخصصة لإعداد جيل متعلم.

وكتب الوزير "آل الشيخ" عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "‏تحقيقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة -أعزها الله-، واستمراراً لجهودها في تطوير التعليم العام، ورفع كفاءة منظومته، وفق ‎#رؤية_المملكة_٢٠٣٠؛ تم إطلاق مشروع ‎#مسارات_الثانوية_والأكاديميات المتخصصة؛ لإعداد جيل متعلّم، ومُعدّ للحياة، ومؤهل للعمل، وقادر على مواصلة تعليمه، والمنافسة عالمياً".

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
10:46 PM
اخر تعديل
30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
12:42 AM

وزير التعليم يطلق مشروع "مسارات الثانوية والأكاديميات المتخصصة"

لإعداد جيل متعلِّم ومعد للحياة ومؤهَّل للعمل وقادر على المنافسة عالميًّا

A A A
مجموعة من المحررين - مكة المكرمة
9
11,997

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن إطلاق مشروع مسارات الثانوية والأكاديميات المتخصصة لإعداد جيل متعلم.

وكتب الوزير "آل الشيخ" عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "‏تحقيقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة -أعزها الله-، واستمراراً لجهودها في تطوير التعليم العام، ورفع كفاءة منظومته، وفق ‎#رؤية_المملكة_٢٠٣٠؛ تم إطلاق مشروع ‎#مسارات_الثانوية_والأكاديميات المتخصصة؛ لإعداد جيل متعلّم، ومُعدّ للحياة، ومؤهل للعمل، وقادر على مواصلة تعليمه، والمنافسة عالمياً".

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