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"الطريس" يقود مباراة أستراليا وإندونيسيا في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً

أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للحكم الدولي السعودي خالد الطريس قيادة مباراة أستراليا وإندونيسيا المقررة اليوم الجمعة ضمن المجموعة السابعة من تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا المقررة في أوزبكستان.

ويحتاج المنتخب الأسترالي فقط لنتيجة التعادل من أجل حسم صدارة المجموعة، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"الطريس" يقود مباراة أستراليا وإندونيسيا في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً
سبق

أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للحكم الدولي السعودي خالد الطريس قيادة مباراة أستراليا وإندونيسيا المقررة اليوم الجمعة ضمن المجموعة السابعة من تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا المقررة في أوزبكستان.

ويحتاج المنتخب الأسترالي فقط لنتيجة التعادل من أجل حسم صدارة المجموعة، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11.

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
03:21 PM

"الطريس" يقود مباراة أستراليا وإندونيسيا في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للحكم الدولي السعودي خالد الطريس قيادة مباراة أستراليا وإندونيسيا المقررة اليوم الجمعة ضمن المجموعة السابعة من تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا المقررة في أوزبكستان.

ويحتاج المنتخب الأسترالي فقط لنتيجة التعادل من أجل حسم صدارة المجموعة، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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