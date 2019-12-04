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للمرة الرابعة.. المملكة عضو بالمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

قدّمت مساعدات تتجاوز ٩٣ مليار دولار لأكثر من ١٢٤ دولة في المجالات الإنسانية

أعلن، اليوم، في العاصمة الإيطالية روما فوز المملكة للمرة الرابعة على التوالي بعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة، للفترة من 2020 وحتى 2023م، وذلك ضمن 36 دولة والاتحاد الأوروبي.

وبهذه المناسبة أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن السعودية ستظل داعماً للبرنامج وباقي منظمات الأمم المتحدة لتأدية أعمالها الإنسانية تجاه المحتاجين؛ انطلاقاً من مبادئها وثوابتها الإسلامية والعربية.

من جانبه، أكد المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدكتور محمد بن أحمد الغامدي، أن المملكة قدمت مساعدات تتجاوز ٩٣ مليار دولار لأكثر من ١٢٤ دولة في المجالات الإنسانية والخيرية والتنموية، ولها دور عالمي ريادي تجاه الأعمال الإنسانية والمحتاجين في كل مكان، وهناك شراكة مثمرة بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.

يُذكر أن المملكة تعتبر عضواً فاعلاً في برنامج الأغذية العالمي، والمجلس التنفيذي للبرنامج، ويتكون المجلس التنفيذي من 36 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر الجهاز الرئاسي الأعلى للبرنامج، ويتولى تقديم الدعم الحكومي الدولي للبرنامج، وتوجيه سياساته، والإشراف على أنشطته.

ويقدم برنامج الأغذية العالمي (WFP)، مساعداته لنحو 86.7 مليون شخص، في أكثر من 83 بلداً كل عام، ما يجعله المنظمة الإنسانية الرائدة في مجال إنقاذ الأرواح وتغيير الحياة وتوفير المساعدات الغذائية في حالات الطوارئ، والعمل مع المجتمعات المحلية من أجل تحسين التغذية وبناء القدرة على الصمود.

المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للمرة الرابعة.. المملكة عضو بالمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي
سبق

أعلن، اليوم، في العاصمة الإيطالية روما فوز المملكة للمرة الرابعة على التوالي بعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة، للفترة من 2020 وحتى 2023م، وذلك ضمن 36 دولة والاتحاد الأوروبي.

وبهذه المناسبة أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن السعودية ستظل داعماً للبرنامج وباقي منظمات الأمم المتحدة لتأدية أعمالها الإنسانية تجاه المحتاجين؛ انطلاقاً من مبادئها وثوابتها الإسلامية والعربية.

من جانبه، أكد المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدكتور محمد بن أحمد الغامدي، أن المملكة قدمت مساعدات تتجاوز ٩٣ مليار دولار لأكثر من ١٢٤ دولة في المجالات الإنسانية والخيرية والتنموية، ولها دور عالمي ريادي تجاه الأعمال الإنسانية والمحتاجين في كل مكان، وهناك شراكة مثمرة بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.

يُذكر أن المملكة تعتبر عضواً فاعلاً في برنامج الأغذية العالمي، والمجلس التنفيذي للبرنامج، ويتكون المجلس التنفيذي من 36 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر الجهاز الرئاسي الأعلى للبرنامج، ويتولى تقديم الدعم الحكومي الدولي للبرنامج، وتوجيه سياساته، والإشراف على أنشطته.

ويقدم برنامج الأغذية العالمي (WFP)، مساعداته لنحو 86.7 مليون شخص، في أكثر من 83 بلداً كل عام، ما يجعله المنظمة الإنسانية الرائدة في مجال إنقاذ الأرواح وتغيير الحياة وتوفير المساعدات الغذائية في حالات الطوارئ، والعمل مع المجتمعات المحلية من أجل تحسين التغذية وبناء القدرة على الصمود.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
06:38 PM

للمرة الرابعة.. المملكة عضو بالمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

قدّمت مساعدات تتجاوز ٩٣ مليار دولار لأكثر من ١٢٤ دولة في المجالات الإنسانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن، اليوم، في العاصمة الإيطالية روما فوز المملكة للمرة الرابعة على التوالي بعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة، للفترة من 2020 وحتى 2023م، وذلك ضمن 36 دولة والاتحاد الأوروبي.

وبهذه المناسبة أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن السعودية ستظل داعماً للبرنامج وباقي منظمات الأمم المتحدة لتأدية أعمالها الإنسانية تجاه المحتاجين؛ انطلاقاً من مبادئها وثوابتها الإسلامية والعربية.

من جانبه، أكد المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدكتور محمد بن أحمد الغامدي، أن المملكة قدمت مساعدات تتجاوز ٩٣ مليار دولار لأكثر من ١٢٤ دولة في المجالات الإنسانية والخيرية والتنموية، ولها دور عالمي ريادي تجاه الأعمال الإنسانية والمحتاجين في كل مكان، وهناك شراكة مثمرة بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.

يُذكر أن المملكة تعتبر عضواً فاعلاً في برنامج الأغذية العالمي، والمجلس التنفيذي للبرنامج، ويتكون المجلس التنفيذي من 36 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر الجهاز الرئاسي الأعلى للبرنامج، ويتولى تقديم الدعم الحكومي الدولي للبرنامج، وتوجيه سياساته، والإشراف على أنشطته.

ويقدم برنامج الأغذية العالمي (WFP)، مساعداته لنحو 86.7 مليون شخص، في أكثر من 83 بلداً كل عام، ما يجعله المنظمة الإنسانية الرائدة في مجال إنقاذ الأرواح وتغيير الحياة وتوفير المساعدات الغذائية في حالات الطوارئ، والعمل مع المجتمعات المحلية من أجل تحسين التغذية وبناء القدرة على الصمود.

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