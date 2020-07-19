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نجاح عملية تجبير كسور متعددة لمصابة في مستشفى حوطة بني تميم العام

عبر فريق متخصص.. وكانت تعاني من صدمة عصبية وهبوط في الدورة الدموية

نجح -بفضل الله- فريق طبي في مستشفى حوطة بني تميم العام، في إجراء عملية تجبير كسور لمصابة بكسر متفتت ومتبدل في أسفل عظم العضد واصل لمفصل الرسغ الأيمن، بالإضافة إلى كسر مضاعف في صابونة الركبة اليمنى وكسر في عظام الفك؛ حيث وصلت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من صدمة عصبية وهبوط في الدورة الدموية.

وتم عمل الإسعافات الأولية، وتثبيت الكسور مؤقتًا بجبائر، وجرى تحضيرها للعمليات بعد أن تم ضبط الحالة العامة وإعطاؤها السوائل والدم.

بعد ذلك قام الفريق الطبي بإجراء عملية تثبيت كسر صابونة الركبة، وتم رد كسر مفصل الرسغ وتثبيته باستخدام مثبت خارجي للرسغ، وتعضيد التثبيت باستخدام أسياخ كيرشنر نتيجة التفتت الشديد.

بعدها خرجت المصابة من العمليات إلى قسم التنويم وحالتها مستقرة وعلاماتها الحيوية طبيعية وبصحة جيدة ولله الحمد.

فريق طبي مستشفى حوطة بني تميم العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجاح عملية تجبير كسور متعددة لمصابة في مستشفى حوطة بني تميم العام
سبق

نجح -بفضل الله- فريق طبي في مستشفى حوطة بني تميم العام، في إجراء عملية تجبير كسور لمصابة بكسر متفتت ومتبدل في أسفل عظم العضد واصل لمفصل الرسغ الأيمن، بالإضافة إلى كسر مضاعف في صابونة الركبة اليمنى وكسر في عظام الفك؛ حيث وصلت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من صدمة عصبية وهبوط في الدورة الدموية.

وتم عمل الإسعافات الأولية، وتثبيت الكسور مؤقتًا بجبائر، وجرى تحضيرها للعمليات بعد أن تم ضبط الحالة العامة وإعطاؤها السوائل والدم.

بعد ذلك قام الفريق الطبي بإجراء عملية تثبيت كسر صابونة الركبة، وتم رد كسر مفصل الرسغ وتثبيته باستخدام مثبت خارجي للرسغ، وتعضيد التثبيت باستخدام أسياخ كيرشنر نتيجة التفتت الشديد.

بعدها خرجت المصابة من العمليات إلى قسم التنويم وحالتها مستقرة وعلاماتها الحيوية طبيعية وبصحة جيدة ولله الحمد.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
12:30 PM

نجاح عملية تجبير كسور متعددة لمصابة في مستشفى حوطة بني تميم العام

عبر فريق متخصص.. وكانت تعاني من صدمة عصبية وهبوط في الدورة الدموية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نجح -بفضل الله- فريق طبي في مستشفى حوطة بني تميم العام، في إجراء عملية تجبير كسور لمصابة بكسر متفتت ومتبدل في أسفل عظم العضد واصل لمفصل الرسغ الأيمن، بالإضافة إلى كسر مضاعف في صابونة الركبة اليمنى وكسر في عظام الفك؛ حيث وصلت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من صدمة عصبية وهبوط في الدورة الدموية.

وتم عمل الإسعافات الأولية، وتثبيت الكسور مؤقتًا بجبائر، وجرى تحضيرها للعمليات بعد أن تم ضبط الحالة العامة وإعطاؤها السوائل والدم.

بعد ذلك قام الفريق الطبي بإجراء عملية تثبيت كسر صابونة الركبة، وتم رد كسر مفصل الرسغ وتثبيته باستخدام مثبت خارجي للرسغ، وتعضيد التثبيت باستخدام أسياخ كيرشنر نتيجة التفتت الشديد.

بعدها خرجت المصابة من العمليات إلى قسم التنويم وحالتها مستقرة وعلاماتها الحيوية طبيعية وبصحة جيدة ولله الحمد.

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