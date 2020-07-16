تعرّف.. متى يعود المبلغ إلى حساب المشتري بعد إلغاء الطلب؟

تختلف المدة على حسب وسيلة الدفع المستخدمة عند الشراء

أكد متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الأنظمة تُلزم المتجر الإلكتروني بإلغاء البيع فور طلب المستهلك، وإعادة المبلغ له وفق الوسيلة المستخدمة في العملية.

‏وأوضح "الحسين" أنه إذا كان الدفع من المتسوق الإلكتروني تم باستخدام بطاقة "مدى"، فيجب على التاجر أن يعيد المبلغ فورًا لحساب البطاقة، فيما إذا كان الدفع ببطاقات ائتمانية يعود المبلغ خلال (14) يوم عمل.

‏كما دعا عند التأخر في الالتزام لإبلاغ وزارة التجارة، وفي حال عدم تجاوب البنك، إلى رفع الشكوى لمؤسسة النقد على الرقم (8001256666).