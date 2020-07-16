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تعرّف.. متى يعود المبلغ إلى حساب المشتري بعد إلغاء الطلب؟

تختلف المدة على حسب وسيلة الدفع المستخدمة عند الشراء

أكد متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الأنظمة تُلزم المتجر الإلكتروني بإلغاء البيع فور طلب المستهلك، وإعادة المبلغ له وفق الوسيلة المستخدمة في العملية.

‏وأوضح "الحسين" أنه إذا كان الدفع من المتسوق الإلكتروني تم باستخدام بطاقة "مدى"، فيجب على التاجر أن يعيد المبلغ فورًا لحساب البطاقة، فيما إذا كان الدفع ببطاقات ائتمانية يعود المبلغ خلال (14) يوم عمل.

‏كما دعا عند التأخر في الالتزام لإبلاغ وزارة التجارة، وفي حال عدم تجاوب البنك، إلى رفع الشكوى لمؤسسة النقد على الرقم (8001256666).

وزارة التجارة المتاجر الإلكترونية

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تعرّف.. متى يعود المبلغ إلى حساب المشتري بعد إلغاء الطلب؟
سبق

أكد متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الأنظمة تُلزم المتجر الإلكتروني بإلغاء البيع فور طلب المستهلك، وإعادة المبلغ له وفق الوسيلة المستخدمة في العملية.

‏وأوضح "الحسين" أنه إذا كان الدفع من المتسوق الإلكتروني تم باستخدام بطاقة "مدى"، فيجب على التاجر أن يعيد المبلغ فورًا لحساب البطاقة، فيما إذا كان الدفع ببطاقات ائتمانية يعود المبلغ خلال (14) يوم عمل.

‏كما دعا عند التأخر في الالتزام لإبلاغ وزارة التجارة، وفي حال عدم تجاوب البنك، إلى رفع الشكوى لمؤسسة النقد على الرقم (8001256666).

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
11:31 PM

تعرّف.. متى يعود المبلغ إلى حساب المشتري بعد إلغاء الطلب؟

تختلف المدة على حسب وسيلة الدفع المستخدمة عند الشراء

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
8,898

أكد متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الأنظمة تُلزم المتجر الإلكتروني بإلغاء البيع فور طلب المستهلك، وإعادة المبلغ له وفق الوسيلة المستخدمة في العملية.

‏وأوضح "الحسين" أنه إذا كان الدفع من المتسوق الإلكتروني تم باستخدام بطاقة "مدى"، فيجب على التاجر أن يعيد المبلغ فورًا لحساب البطاقة، فيما إذا كان الدفع ببطاقات ائتمانية يعود المبلغ خلال (14) يوم عمل.

‏كما دعا عند التأخر في الالتزام لإبلاغ وزارة التجارة، وفي حال عدم تجاوب البنك، إلى رفع الشكوى لمؤسسة النقد على الرقم (8001256666).

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