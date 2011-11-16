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في دبي.. "حامدي" يفتتح مشاركة "أخضر الكاراتيه" في بطولة العالم

يفتتح لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي، غدًا الثلاثاء، منافسات وزن فوق 84 كيلو في بطولة العالم للكاراتيه التي تستضيفها مدينة دبي في الفترة من 16 - 21 نوفمبر الجاري.

فيما سيفتتح اللاعب فرج الناشري منافسات وزن تحت 84 كيلو، بينما سيلعب اللاعب علي برناوي منافسات وزن تحت 75.

وكان (أخضر الكاراتيه) قد أنهى المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي بإقامة معسكر في مدينة دبي، استمر 7 أيام، تخلله تدريبات وتمارين خاصة على فترات متعددة، بقيادة المدرب منير أفقير.

من جهة أخرى، نقل رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، لكل أعضاء البعثة تحيات واهتمام ومتابعة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ونائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي، حرصهما على توفير كافة سبل نجاح المعسكر والظهور المشرف في بطولة العالم وتمثيل الوطن خير تمثيل.

وتمنّى "الشهري" التوفيق لنجوم المنتخب السعودي للكاراتيه في هذه البطولة، وأن يحققوا ميداليات البطولة ورفع راية التوحيد في المحفل العالمي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في دبي.. "حامدي" يفتتح مشاركة "أخضر الكاراتيه" في بطولة العالم
سبق

يفتتح لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي، غدًا الثلاثاء، منافسات وزن فوق 84 كيلو في بطولة العالم للكاراتيه التي تستضيفها مدينة دبي في الفترة من 16 - 21 نوفمبر الجاري.

فيما سيفتتح اللاعب فرج الناشري منافسات وزن تحت 84 كيلو، بينما سيلعب اللاعب علي برناوي منافسات وزن تحت 75.

وكان (أخضر الكاراتيه) قد أنهى المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي بإقامة معسكر في مدينة دبي، استمر 7 أيام، تخلله تدريبات وتمارين خاصة على فترات متعددة، بقيادة المدرب منير أفقير.

من جهة أخرى، نقل رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، لكل أعضاء البعثة تحيات واهتمام ومتابعة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ونائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي، حرصهما على توفير كافة سبل نجاح المعسكر والظهور المشرف في بطولة العالم وتمثيل الوطن خير تمثيل.

وتمنّى "الشهري" التوفيق لنجوم المنتخب السعودي للكاراتيه في هذه البطولة، وأن يحققوا ميداليات البطولة ورفع راية التوحيد في المحفل العالمي.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
04:34 PM

في دبي.. "حامدي" يفتتح مشاركة "أخضر الكاراتيه" في بطولة العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يفتتح لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي، غدًا الثلاثاء، منافسات وزن فوق 84 كيلو في بطولة العالم للكاراتيه التي تستضيفها مدينة دبي في الفترة من 16 - 21 نوفمبر الجاري.

فيما سيفتتح اللاعب فرج الناشري منافسات وزن تحت 84 كيلو، بينما سيلعب اللاعب علي برناوي منافسات وزن تحت 75.

وكان (أخضر الكاراتيه) قد أنهى المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي بإقامة معسكر في مدينة دبي، استمر 7 أيام، تخلله تدريبات وتمارين خاصة على فترات متعددة، بقيادة المدرب منير أفقير.

من جهة أخرى، نقل رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، لكل أعضاء البعثة تحيات واهتمام ومتابعة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ونائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي، حرصهما على توفير كافة سبل نجاح المعسكر والظهور المشرف في بطولة العالم وتمثيل الوطن خير تمثيل.

وتمنّى "الشهري" التوفيق لنجوم المنتخب السعودي للكاراتيه في هذه البطولة، وأن يحققوا ميداليات البطولة ورفع راية التوحيد في المحفل العالمي.

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