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"انقلاب السحر على الساحر".. إسرائيل تحقق في استخدام "بيجاسوس" للتجسس على مواطنيها

وزارة العدل وصفته بأنه انتهاك خطير للخصوصية

تعهّد وزير العدل الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء) بإجراء تحقيق كامل في مزاعم استخدام برنامج التجسس المثير للجدل "بيجاسوس" على مواطنين إسرائيليين، بمن فيهم أشخاص قادوا احتجاجات ضد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

وأفادت وزارة العدل ومكتب مراقب الدولة بأنهما يبحثان في تقرير لصحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، أن الشرطة استخدمت "بيجاسوس" ضد مواطنين إسرائيليين كانوا يقودون الاحتجاجات ضد "نتنياهو" العام الماضي، عندما كان لا يزال رئيسًا للوزراء، وعلى إسرائيليين آخرين، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جانب آخر، أوضحت هيئة حماية الخصوصية التابعة للوزارة أن استخدام "بيجاسوس" لمراقبة المواطنين الإسرائيليين سيشكل انتهاكًا خطيرًا للخصوصية، معلنة فتح تحقيق.

من جهة أخرى، بيّن وزير العدل جدعون ساعر، وهو منافس لـ"نتنياهو"، أمام البرلمان أنه يؤيد التحقيقات بالكامل.

ومنذ الكشف العام الماضي عن استخدام برنامج "بيجاسوس" للتجسس الذي يخترق الهواتف الذكية، وهو من إنتاج شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، على وسائل إعلام وصحافيين وسياسيين ومعارضين في جميع أنحاء العالم، يتواصل الجدل حوله.

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"انقلاب السحر على الساحر".. إسرائيل تحقق في استخدام "بيجاسوس" للتجسس على مواطنيها
سبق

تعهّد وزير العدل الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء) بإجراء تحقيق كامل في مزاعم استخدام برنامج التجسس المثير للجدل "بيجاسوس" على مواطنين إسرائيليين، بمن فيهم أشخاص قادوا احتجاجات ضد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

وأفادت وزارة العدل ومكتب مراقب الدولة بأنهما يبحثان في تقرير لصحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، أن الشرطة استخدمت "بيجاسوس" ضد مواطنين إسرائيليين كانوا يقودون الاحتجاجات ضد "نتنياهو" العام الماضي، عندما كان لا يزال رئيسًا للوزراء، وعلى إسرائيليين آخرين، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جانب آخر، أوضحت هيئة حماية الخصوصية التابعة للوزارة أن استخدام "بيجاسوس" لمراقبة المواطنين الإسرائيليين سيشكل انتهاكًا خطيرًا للخصوصية، معلنة فتح تحقيق.

من جهة أخرى، بيّن وزير العدل جدعون ساعر، وهو منافس لـ"نتنياهو"، أمام البرلمان أنه يؤيد التحقيقات بالكامل.

ومنذ الكشف العام الماضي عن استخدام برنامج "بيجاسوس" للتجسس الذي يخترق الهواتف الذكية، وهو من إنتاج شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، على وسائل إعلام وصحافيين وسياسيين ومعارضين في جميع أنحاء العالم، يتواصل الجدل حوله.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
08:50 PM

"انقلاب السحر على الساحر".. إسرائيل تحقق في استخدام "بيجاسوس" للتجسس على مواطنيها

وزارة العدل وصفته بأنه انتهاك خطير للخصوصية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعهّد وزير العدل الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء) بإجراء تحقيق كامل في مزاعم استخدام برنامج التجسس المثير للجدل "بيجاسوس" على مواطنين إسرائيليين، بمن فيهم أشخاص قادوا احتجاجات ضد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

وأفادت وزارة العدل ومكتب مراقب الدولة بأنهما يبحثان في تقرير لصحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، أن الشرطة استخدمت "بيجاسوس" ضد مواطنين إسرائيليين كانوا يقودون الاحتجاجات ضد "نتنياهو" العام الماضي، عندما كان لا يزال رئيسًا للوزراء، وعلى إسرائيليين آخرين، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جانب آخر، أوضحت هيئة حماية الخصوصية التابعة للوزارة أن استخدام "بيجاسوس" لمراقبة المواطنين الإسرائيليين سيشكل انتهاكًا خطيرًا للخصوصية، معلنة فتح تحقيق.

من جهة أخرى، بيّن وزير العدل جدعون ساعر، وهو منافس لـ"نتنياهو"، أمام البرلمان أنه يؤيد التحقيقات بالكامل.

ومنذ الكشف العام الماضي عن استخدام برنامج "بيجاسوس" للتجسس الذي يخترق الهواتف الذكية، وهو من إنتاج شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، على وسائل إعلام وصحافيين وسياسيين ومعارضين في جميع أنحاء العالم، يتواصل الجدل حوله.

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